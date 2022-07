La beauty routine dell'influencer: "Inizio alle 4 del mattino tutti i giorni"

Chi bello vuole apparire, un poco deve soffrire, come recita un vecchio proverbio. In questo caso la sofferenza è psicologica, con la fatica di dover iniziare con la beauty routine alle quattro del mattino per avere poi il tempo di poter fare tutto.

A imporsi questa estenuante pratica è la fitness influencer Lauren Simpson, 32 anni, che ha condiviso con gli utenti le sue abitudini e i segreti della sua quotidianità, compreso l'orario della sveglia. A casa Simpson ci si sveglia alle quattro del mattino: non per andare a lavorare, bensì per avere il tempo per le "pratiche di benessere necessarie".

Lauren ha milioni di follwer e condivide regolarmente consigli e trucchetti per uno stile di vita più sano per quanto riguarda dieta, esercizi e abitudini. Ma occorre un sacco di lavoro: Lauren, che vive a Sydney, inizia ogni giorno prima dell'alba (e cucina anche per tutti i membri della sua famiglia prima che si sveglino).

Prende un caffè, si prepara e programma tutti i post sui suoi social media e poi inizia con la ginnastica. Migliaia di persone si sono congratulate per la dedizione.

"Benvenuti ad assistere alla mia routine della sveglia delle 4 del mattino" dice in un video su TikTok. Inizio scendendo in cucina per farmi un bel caffè, poi mi faccio una doccia e mi trucco. Poi faccio una grande colazione, non posso uscire di casa senza averla fatta, odio farmi venire fame in palestra. Preparo albumi d'uovo, pollo e verdure. Mi concedo anche un muffin con burro, è la mia colazione preferita. Mentre mangio controllo le mie e-mail e programmo già qualche post sui social media, poi mi preparo per la palestra".

Lauren ha rivelato che va a dormire verso le 9,30 di sera in modo da poter riposare qualche ora prima della sveglia prestissimo.

Tra i commenti: "Sono costretto ad alzarmi alle 6 per andare a lavorare ed è già pesante abbastanza. Alle 4? Assolutamente no", "Come fai a iniziare a mangiare così presto, non riuscirei mai". Lauren ha risposto: "Ognuno ha le sue abitudini. Io amo fare colazione presto, è sempre stato così".