Il chihuahua che vuole rubare il giocattolo all'alano: il video diventa virale

Una sfida degna di Davide contro Golia, quella del chihuahua che ha cercato di rubare il giocattolo al suo amico alano, tirando con tutte le sue forze mentre l'altra estremità era nella bocca dell'altro (enorme) cane. E il video ha conquistato il web diventando virale.

I chihuahua sono cani piccoli ma testardi, con una grande personalità. E un piccolino di nome Zino è stato filmato e mentre 'faceva la lotta' con il suo grande (in tutti i sensi) amico Diesel, un alano, cercando di portargli via il giocattolo. Il video è finito su TikTok dall'utente @tamaradockx è ha fatto il pieno di visualizzazioni e commenti.

Da notare che il peso medio di un chihuahua si aggira tra il chilo e mezzo e i tre chili, mentre quello di un alano può superare i novanta.

Ma la differenza di taglia non ha fermato Zino che si è aggrappato con i suoi dentini alla corda che stava masticando Diesel, cercando di portargliela via tirando e scuotendo con con tutte le sue forze. Quanto all'alano, è rimasto immobile, mansueto e placido, tenendo il suo giocattolo in bocca. Sembra in effetti che si accorga a malapena del chihuahua: in realtà, consapevole della sua taglia enorme, sta giocando anche lui, a modo suo.

Tra i commenti più divertenti: "Punto 20 dollari sul chihuahua", "Quell'alano sembra guardarsi intorno chiedendo aiuto", "Gli alani sono perfetti per giocare con i cani piccoli", "L'alano sembra il papà leone che fa finta di perdere quando viene attaccato per gioco dai suoi cuccioli", "Non sottovalutare mai il coraggio di un chihuahua", "Se l'alano scuotesse un po' la testa il chihuahua volerebbe via", "L'alano si sta chiedendo come può fargli capire che è lui il più grande", "Immaginate se gli alani avessero l'energia dei chihuahua".