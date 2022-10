La "trovata" di una mamma per risparmiare sulle bollette: "Adesivi di Putin su termostato e prese di corrente"

"Mia mamma per ricordarci che aumentano le bollette ha attaccato mini Putin in giro per casa". Spopola sui social la trovata di una mamma che per far capire alle figlie che bisogna risparmiare sulle bollette ha appiccicato sticker con l'immagine del presidente della Federazione russa su prese di corrente e sul termostato che regola il riscaldamento. È stata la figlia a caricare sul suo profilo Tiktok un video che in poco tempo ha collezionato quasi un milione di visualizzazioni.

Nel filmato si vede la giovane Silvia girare per casa e mostrare gli adesivi di Putin in bianco e nero letteralmente ovunque. "Così, quando ha intenzione di accenderli, si ricorda che tutto ciò che ha in casa ha un costo". Un modo per risparmiare ed evitare un conto salato a fine mese da parte dei fornitori.