Ha già comprato sei abiti da sposa, ma è single: "Aspetto l'anima gemella"

Che male c'è a sognare il proprio matrimonio, una situazione perfetta con la propria anima gemella e l'abito dei sogni? Sicuramente nulla. Questa ragazza però forse si è portata un po' troppo avanti, comprando già ben sei vestiti da sposa pur essendo ancora single.

La storia ha iniziato a girare su Reddit grazie allo screenshot di una recensione pubblicata sul sito di un negozio di abiti da sposa. La cliente in questione ha già ordinato non uno ma sei diversi abiti da sposa: adesso, ciò di cui ha bisogno, spiega, è un fidanzato o una fidanzata a cui proporsi. Mica un aspetto secondario.

"Wow! Ho ordinato sei abiti da sposa - scrive lei sul sito del negozio, parlando di un vestito in particolare - e questo era quello perfetto. Anche se nessuno mi ha ancora chiesto di sposarlo! Ma adesso sono pronta per quando succederà! È aderente e della perfetta lunghezza. Amo questo vestito. Adesso ho bisogno di andare a caccia di un uomo o una donna, sono aperta a tutto!".

La giovane ha dato al vestito in questione una valutazione di cinque stelle su cinque, insomma pare proprio intenzionata a scegliere questo abito dal suo armadio quando (e se) arriverà il grande giorno.

Non sono mancati i commenti a questa strana recensione: "È triste che ci siano donne che vogliono trovare uno sposo per la cerimonia, e non l'opposto". E un altro: "Perfettamente normale, perfettamente sano", "Non capisco perché questa gente debba trovare persone disposte a sposarla. Come puoi pensarla a questo modo?", "Non c'è niente di male nell'essere ottimisti e cercare di emanare energie positive", "Sembra sicura di sé, non vedo perché la gente debba cercare di demolirla".