Donna incinta ha le doglie in volo, poi partorisce durante atterraggio d'emergenza

Era destinata a nascere nel Regno Unito, ma il caso ha voluto che invece la sua città di nascita fosse Brindisi. Una donna era in volo dalla Giordania verso Londra, quando ha iniziato ad avere le contrazioni e l'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza nella città pugliese.

Alla fine però non c'è stato tempo per far scendere la donna che ha partorito in volo. Coma racconta Brindisi Report questa notte, intorno alle ore 2.45, un volo proveniente dalla Giordania e diretto in Inghilterra è atterrato inaspettatamente a Brindisi a causa di un'emergenza. Protagonista una donna giordana di 38 anni, incinta al settimo mese di gravidanza, che era col compagno, un uomo di 51 anni anche lui giordano, che ha chiesto al personale aereo di fermarsi poiché colpita da fortissimi dolori fisici.

La donna ha dato alla luce la figlia durante la fase di discesa del mezzo, aiutata dal personale di bordo. L'ambulanza attiva presso l'Aeroporto del Salento l'ha trasportata all'ospedale "Perrino" per effettuare tutti i controlli sanitari. Mamma e bambina stanno bene e sono ricoverate nel reparto Ostetricia. Nell'aero c'erano 235 passeggeri partiti da Amman. Tra questi, 65 essendo cittadini europei sono potuti entrare in territorio italiano e sono stati alloggiati in alberghi. Gli altri, in quanto sprovvisti di visto, sono dovuti rimanere nell'aeroporto in attesa del nuovo volo che dovrebbe partire nel primo pomeriggio di oggi (sabato 9 marzo).