Dopo 19 anni e un figlio insieme scopre che il marito è un agente sotto copertura

Per diciannove anni sono stati insieme, hanno avuto un figlio e stavano organizzando il loro matrimonio, ma lui non era la persona che lei credeva che fosse, bensì un agente di polizia sotto copertura. Il poliziotto ha nascosto la sua vera identità per tutto il periodo, non dicendo mai alla sua compagna la sua vera occupazione, arrivando addirittura ad utilizzare la sua identità fittizia sul certificato di nascita del loro figlio. Come ha rivelato adesso il Guardian, è stato solo nel 2020, dopo il fidanzamento ufficiale, che la donna ha scoperto che il suo fidanzato, che credeva un uomo d'affari, era in realtà un agente della polizia britannica che l'aveva sottoposta a un sofisticato inganno durato quasi due decenni.

L'Independent Office for Police Conduct (Iopc), organo di controllo delle forze dell'ordine, sta indagando sugli alti funzionari della polizia di Avon e Somerset, che sapevano della relazione dell'agente sotto copertura con la donna già dal 2013. Sembra che abbiano aspettato almeno sette anni prima di informarla che la persona che lei conosceva come il suo fidanzato utilizzava un'identità falsa che gli era stata data per essere utilizzata in operazioni di polizia segrete. Non si sa perché l'agente abbia coltivato la sua relazione con la donna, la cui identità non è stata rivelata, iniziata nel 2001. Si ritiene che non sia lei l'oggetto dell'operazione di sorveglianza e nemmeno la sua famiglia, che afferma di non aver mai avuto legami con la criminalità.

I parenti sostengono che la donna sia sotto shock, è "l'ombra della persona che conoscevamo". "Tutta questa storia l'ha distrutta", ha detto la sorella. "Ha espresso pensieri suicidi. Piange ogni giorno. Non dorme. È davvero spaventata". La notizia dell'inganno ha sconvolto la vita dell'intera famiglia. "Lo stress di questa situazione ha distrutto la sua salute di nostro padre. È finito in ospedale. Mia madre è sotto antidepressivi, non riesce a dormire la notte. Non possiamo parlarne con nessuno, nemmeno con i nostri figli", ha aggiunto. I vertici della polizia, a loro dire, li avevano avvertiti che se l'opinione pubblica fosse venuta a conoscenza della relazione di 19 anni, questo avrebbe creato disordini. Tuttavia, la famiglia della donna ingannata, ritiene che questo e altri avvertimenti siano stati usati per cooptarli in una "copertura" dello scandalo.

"Dovrebbero servire e proteggere", ma "non credo che ci proteggeranno, credo che proteggeranno se stessi. Ci stanno usando e ci fanno coprire per le loro mancanze. Stanno cercando di metterci a tacere", ha accusato la sorella della donna.

