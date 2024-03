"In palestra mi chiamano cicciona, non ci metterò più piede": lo sfogo diventa virale

Ci sono esperienze per le quali la nostra lingua non ha ancora parole. Così, ad esempio, per indicare la derisione di una persona per il suo aspetto fisico, siamo costretti a ricorrere al termine inglese "body shaming". Sembrerebbe lessico astratto, da radical chic direbbe qualcuno, eppure è la realtà vissuta quotidianamente da molte persone. Forse anche per questo l'esperienza vissuta da Francesca, una giovane ragazza napoletana,raccontata sul suo canale TikTok è diventata in breve molto virale.

Nel video, che potete visionare sotto, la ragazza si sfoga dopo essere stata derisa in una palestra della sua città. La sua "colpa"? Avere qualche chili di troppo. Così, anche una semplice camminata sul tapis roulant può fare scattare gli insulti e le prese in giro dei bulli.

"Ero sul tapis roulant in palestra e avevo caldo - racconta Francesca - Ho tolto la maglietta e ho subito notato un gruppo di ragazzi, di fronte a me, che mi guardavano e ridevano. Poi gonfiavano le guance, per sottolineare il mio peso".

Insulti che coincidono anche con la beffa: "Tutti mi hanno sempre detto di andare in palestra - osserva la ragazza - Poi ci vado e succede questo. Questa gente mi fa veramente schifo".

E il dibattito, e la relativa indignazione, non si è fatta attendere. Sotto il suo video sono presenti quasi 49mila commenti. Compreso quello della cantante Fiorella Mannoia che, senza mezze misure le scrive: "Mandali aff****o! sono solo dei poveracci! non dare la soddisfazione a questa gente di m***a!".

Un intervento decisamente sopra le righe che serve però a tracciare una linea e dare forza a Francesca che, in una successiva storia su Instagram ha poi ringraziato tutti quelli che l'hanno supportata.