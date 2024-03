Schianto in autostrada, parla il soccorritore che ha salvato un neonato: "Non dimentico quel papà ferito che chiedeva del figlio"

L'auto che sbanda, diventa incontrollabile e finisce contro le barriere di protezione. I corpi di tre persone che vengono sbalzati dall'abitacolo. Questo è accaduto domenica 3 marzo lungo l'autostrada A21, in direzione Brescia, all’altezza di Caorso (Piacenza). Le tre persone coinvolte sono papà, mamma e figlioletto di appena due mesi. Sono tutti feriti, ma vivi. E quei terribili momenti li ricorda bene Andrea Gatti, 34enne soccorritore, il primo a stringere a sé il neonato. A La Provincia di Cremona racconta i momenti concitati del salvataggio.

Una foto "rubata" lo ritrae con il neonato tra le braccia. "La cosa fondamentale è stata tenerlo al caldo, viste le basse temperature. È stato un lavoro di squadra - racconta -. Non dimenticherò la voce del papà del bambino, che non ha mai lasciato la mano della moglie e che continuava a chiederci dove fosse il figlio. Spero si riprendano tutti e spero anche di rivederli".

Tra i soccorritori anche l'infermiere Enrico Lucenti, che ha raccontato come il bimbo fosse stato messo su una vettura al caldo da alcuni automobilisti che si erano fermati: "Solitamente è sconsigliato spostare un ferito, perché non si conoscono i traumi riportati e si potrebbe peggiorare la situazione, ma i tre erano stati sbalzati all'esterno dell'auto e per un bimbo di pochi mesi l'ipotermia è il rischio maggiore. Quindi tenerlo al caldo è stato corretto. Sapevamo già che c'era un neonato coinvolto, così sono subito andato a prenderlo e l'ho portato in ambulanza. Aveva ferite al volto, ho controllato il respiro e il polso. In A21 c'era un anestesista di passaggio ed è rimasto lui col bambino, mentre io sono andato a occuparmi dei genitori".