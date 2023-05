Insegnante lascia il lavoro per TikTok: "Guadagno più di 10 anni di stipendio"

Con un solo video su TikTok ha guadagnato quanto avrebbe fatto in 10 anni di carriera. E così una maestra di asilo della Cina ha deciso di lasciare la cattedra per dedicarsi interamente al suo nuovo lavoro sul social network.

Proveniente dalla provincia cinese dello Hubei, la donna è diventata famosa sul social media dopo che sono diventati virali i video in cui insegna agli studenti a cantare filastrocche e vecchie poesie. Grazie ai suoi metodi di insegnamento accattivante, il profilo dell'insegnante è stato raggiunto in poco tempo da oltre 4,3 milioni di follower. L'esperienza sul sociale network è iniziata questo mese, quando la giovane maestra ha accolto la richiesta dei suoi piccoli alunni di recitare una filastrocca in live streaming. Come segno di gratitudine e apprezzamento, gli studenti l'hanno inondata di donazioni: solo per quel video, la donna ha guadagnato tra 400mila e i 500mila yuan, cioè circa 76mila dollari.

Secondo la testata Oriental Daily, la giovane donna, che ora trasmette in streaming a tempo pieno, guadagnava circa 3mila yuan al mese quando lavorava come insegnante. L'ex maestra ha firmato un contratto con un'agenzia di gestione di influencer e ha guadagnato 2 milioni di yuan nelle sue prime tre trasmissioni, dove ha chattato anche con i suoi follower. Non è il primo caso del genere in Cina: molte altre persone hanno lasciato il loro lavoro per dedicarsi allo streaming live sui social network.