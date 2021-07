In Italia approda Khalilah, lo yacht tutto ricoperto d'oro

Per salire a bordo occorre sborsare circa 250mila euro. L'imbarcazione tra le più lussuose a mondo è stata immortalata nei pressi della darsena Calafati a Livorno

Esattamente un anno fa era stato ammirato in tutto il suo splendore all'isola d'Elba, nei pressi di Porto Azzurro. Adesso invece il Khalilah, lo yacht tutto d'oro e considerata una delle imbarcazioni più lussuose del mondo, è stato immortalato, come testimonia la foto di Alessandra Fogli, all'interno del porto di Livorno dove è ormeggiato vicino al varco Valessini, nei pressi della Darsena Calafati.

Lo yacht, proveniente da La Spezia, è stato avvistato nel pomeriggio di lunedì 5 luglio e lo scatto è subito diventato virale sui social. D'altronde un natante lungo 48 metri e riservato ai super ricchi non può passare certamente inosservato. Secondo quanto circola in rete, chi volesse passarci a bordo una piacevole settimana, dovrebbe sborsare all'incirca 250mila euro. Se invece, volete averlo tutto per voi senza doverlo condividere con altri "basterà" aprire il portafoglio e staccare un assegno di 28 milioni di euro.