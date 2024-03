"Mi sento sola": donna di 97 anni chiama i carabinieri e gli offre una fetta di torta

Il telefono dei carabinieri che squilla e dall'altra parte della cornetta non c'è una persona che vuole denunciare un crimine, ma un'anziana in cerca di un po' di compagnia, in un momento di fragilità. Una storia che arriva da Torino, dove lo scorso 8 marzo una donna di 97 anni si è rivolta alle forze dell'ordine dicendo: "Mi sento sola".

Non si tratta di una cosa insolita, spesso i carabinieri vengono visti come un punto di riferimento e capita che qualcuno possa chiedere loro aiuto anche senza un delitto da risolvere. Dopo aver tranquillizzato telefonicamente la signora, i militari si sono presentati alla sua porta, facendole il regalo più grande: un po di compagnia. Lei per ringraziarli ha fatto trovare loro sul tavolo una torta e così la giornata le è risultata meno triste.

"Maria, 97 anni di forza e dolcezza, con lacrime silenziose chiama in caserma per un po’ di compagnia - si legge sul post condiviso sui social - I Carabinieri della Stazione di Torino Lingotto, arrivati alla sua porta, vengono accolti con una sorpresa: una fetta di torta fatta in casa. Le lacrime della donna si trasformano in sorrisi mentre ringrazia i militari dell'Arma per aver portato un raggio di sole in un pomeriggio buio". La storia è stata poi condivisa su Facebook anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha commentato con un semplice: "Bravi".