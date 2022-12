Perde tre figli in 4 anni: "Sindrome ereditata da me"

Un vero e proprio dramma quello che sta vivendo Régis Feitosa Mota, papà che ha visto morire tutti e tre i suoi figli in soli quattro anni. I suoi figli hanno perso la vita a causa di un rara sindrome di cui è portatore. Si chiama sindrome di Li-Fraumeni, è una malattia ereditaria che aumenta notevolmente il rischio di cancro in una persona. In poco più di un decennio tra lui e i suoi figli le diagnosi di cancro sono state ben undici.

Tutto è iniziato tredici anni fa, quando il papà brasiliano, ora 52enne, ha scoperto che sua figlia (12 anni) aveva una leucemia linfatica acuta. Poi le altre diagnosi, una dietro l'altra. Ha pensato che non potesse essere una coincidenza. Dopo un esame del dna hanno scoperto nel 2016 di avere questa rara sindrome, tutti e quattro. Il 19 novembre del 2021 Mota ha perso la primogenita Anna Carolina, morta all’età di 25 anni dopo una leucemia e un tumore al cervello. Il 30 novembre del 2020 ha perso Pedro, 22 anni, dopo un fatale cancro al cervello. Nel 2018 ha perso la figlia più piccola, Beatriz di soli 10 anni per una leucemia linfocitica acuta.

"I risultati dei test hanno mostrato che avevo un'alterazione genetica che, purtroppo, è stata trasmessa anche ai miei figli, e che potenzia la comparsa del cancro - ha dichiarato l’economista alla Bbc -. Non conosciamo l'origine della mia alterazione genetica, perché i miei genitori non ce l'hanno. Mio padre ha attualmente 85 anni e mia madre 78 e sono sani. I miei figli dicevano che ero una vittima tanto quanto loro. Oggi la mia opinione è che dobbiamo vivere intensamente, con la massima gioia".