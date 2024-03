Donna partorisce in volo: la compagnia regala al neonato 90 biglietti aerei

Ben 90 biglietti aerei da consumare in una vita. Questo il regalo che la compagnia AeroMexico di donare a un neonato, venuto al mondo a un'altitudine di 9mila metri, su un volo che collega Città del Messico a Ciudad Juárez, in Messico. La storia è avvenuta lo scorso 15 marzo: una passeggera di 31 anni ha partorito a bordo dell'aereo, dove per fortuna era presente anche un medico. Il piccolo è venuto alla luce senza problemi, con la donna che è stata assistita anche dal personale a bordo. Dopo l'atterraggio il bimbo e la neo mamma di nazionalità haitiana sono stati portati in ospedale per gli accertamenti di sorta: entrambi stanno bene.

La notizia è stata confermata anche dalla compagnia, che con un post pubblicato su X (ex Twitter), ha annunciato che avrebbe fatto un grande regalo al neonato: 90 biglietti aerei per celebrare il 90esimo anno della compagnia aerea, che si festeggia proprio nel 2024. "Abbiamo vissuto un momento unico a bordo di uno dei nostri aerei - si legge nel post -. Abbiamo dato il benvenuto a un nuovo passeggero a metà volo".