C'è la recita del figlio e il negozio apre più tardi: "Non c'è nulla di più importante"

"Oggi pomeriggio il negozio aprirà dopo le ore 18, perché sarò a sentire i canti natalizi di mio figlio". L'amore di un figlio prima di tutto, soprattutto a Natale. Con questa motivazione Davide Za, titolare del negozio omonimo di mobili a Maglie, nel Leccese, ha giustificato la chiusura imprevista per il pomeriggio di mercoledì 20 dicembre. "Capisco il periodo e il disagio per chi magari verrà apposta, ma oggi non c'è niente di più importante", precisa il genitore che posta l'annuncio anche sui social media. La scelta del commerciante ha riscosso il plauso di tanti utenti social, che scrivono: "I veri valori".