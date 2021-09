"Mio marito ha voluto una relazione aperta. Poi però mi sono innamorata io di un altro"

Come canterebbero gli 883 in una canzone famosa negli anni '90, "vuoi la bicicletta e poi, pedalare 'fatti' tuoi". Ed è esattamente quello che è successo a un uomo che ha proposto una relazione aperta a sua moglie, per poi pentirsene amaramente quando è toccato a lui portare sulle spalle le conseguenze di questa scelta.

Ma torniamo all'inizio della storia: come racconta il Mirror, la vicenda è stata raccontata da una donna su Reddit, il social network delle confidenze anonime. Suo marito, ha scritto, le ha proposto una relazione aperta come stile di vita, e lei ha accettato non senza riluttanza, probabilmente per paura di perderlo con un rifiuto. Entrando più nei dettagli, la donna ha raccontato che la vita con il marito le è sempre sembrata molto bella e sicura, dunque è rimasta sotto shock quando lui le ha proposto il "poliamore". Lei all'inizio ha accettato dubbiosa, pur credendo nella forza del loro amore, ma le prime esperienze sono andate malissimo, con lui che rimaneva fuori casa per parecchie notti la settimana, e lei sola in casa a struggersi. No, le relazioni aperte non sono per tutti: sono stili di vita che, per funzionare, devono essere condivisi al 100 per cento e con convinzione da entrambi. Non può sicuramente essere una situazione di comodo per un solo membro della coppia che vuole concedersi qualche 'scappatella', e sicuramente non può essere una condizione che entra nella vita di coppia da un giorno all'altro e dopo una discussione superficiale.

Poi qualcosa è cambiato: lei ha incontrato un altro uomo, e con il tempo si è accorta che i suoi sentimenti per lui superavano quelli che provava per suo marito. E adesso quest'altro uomo le ha chiesto di ufficializzare la loro relazione e di lasciare il marito, per una vita "monogama" con lui.

"Mio marito è venuto da me - ha scritto la donna - chiedendomi una relazione aperta, era ovviamente quel che cercava. Mi ha detto che sarebbe stata la cosa migliore anche per me, illustrandomi tutte le cose positive relative a questo stile di vita. Ero sicura della nostra relazione, ho pensato perché no, anche se non era quello che volevo veramente. Avrei dovuto impuntarmi di più, ma forse era destino".

Il marito probabilmente, più che fare un salto nel buio fidandosi della forza della coppia come la moglie, aveva solo già in mente qualche scappatella e voleva sentirsi con la coscienza a posto: "Appena ho accettato, da un giorno all'altro, ha iniziato subito a uscire con due donne. Lavoriamo tutto il giorno e dunque ci rimangono solo le serate da passare insieme, condividendo i nostri interessi, e improvvisamente lui è sparito. Questo mi ha davvero fatta arrabbiare, ho cercato di parlargli, ha solo voluto manipolarmi e me ne sono accorta dopo".

Dopo aver sofferto per un periodo iniziale, anche la moglie ha iniziato a guardarsi intorno: "Ho iniziato a chattare con altra gente online, e in particolare ho conosciuto questo uomo affascinante e simpatico". Sono passati i mesi e i due hanno iniziato a frequentarsi anche dal vivo: "Non ho mai sentito niente di simile per nessuno, mio marito e io avevamo una routine consolidata negli anni, ma abbiamo impiegato del tempo per raggiungere la sintonia. Con quest'altro uomo è totalmente diverso, ci sentiamo profondamente in connessione. Il sesso è migliore, le conversazioni sono migliori, e onestamente siamo una coppia più bella. Gli ho parlato della mia situazione, gli ho detto che nulla di questo era previsto, e lui mi ha confessato di voler stare con me come una coppia di monogami".

Dunque, il marito che tanto voleva una relazione aperta è stato beffato dalla sua stessa proposta: "Adesso sto pensando di lasciarlo. Si lamenta e mi dice che sto fuori casa troppo spesso, ma è la stessa cosa che inizialmente ha fatto lui con me. Dice che vuole tornare a com'eravamo prima".

Dopo aver condiviso la sua storia sul web, altri utenti di Reddit hanno commentato dicendo che la donna non ha fatto niente di male e che non deve sentirsi in colpa. Non è mancata l'ironia: "Tuo marito aveva ragione. La coppia aperta ha mostrato cosa mancava nella vostra relazione. Ringrazialo per essere stato così saggio!". E poi ancora: "Ha aperto il vaso di Pandora, ecco perché prima di avventurarsi nelle relazioni aperte bisogna parlarne bene ed essere entrambi d'accordo e in sintonia". E poi: "Assicurati di avere le idee in ordine prima del confronto con tuo marito. Ti ha manipolata una volta, potrebbe farlo di nuovo".