Vinto il maxi montepremi da più di un miliardo di dollari: è uno dei più alti della storia

Un fortunatissimo giocatore si è aggiudicato il maxi montepremi della lotteria più ricca del mondo: il Powerball, disponibile in 45 Stati Usa su 50. Lo scorso 19 luglio, la Dea della Fortuna ha baciato un giocatore di Los Angeles che si è aggiudicato il maxi montepremi in palio: ben 1,08 miliardi di dollari, circa 970 mila euro. Si tratta del sesto jackpot più alto di sempre negli Stati Uniti (irraggiungibili, per il momento, i 2,04 miliardi vinti lo scorso 21 novembre). Era dall'estrazione del 19 aprile scorso che nessuno centrava la combinazione giusta: da qui il graduale raggiungimento di un montepremi di tale entità.

Anche il proprietario di Las Palmitas, il mini market della città californiana dove è stato venduto il fortunato biglietto, gioisce: all'uomo, Nabor Herrera, spetterà una commissione di un milione di dollari, come indicato dal regolamento. "Li userò per investire in altri negozi e per portare in vacanza mia moglie e i miei figli", ha dichiarato ai media locali il commerciante.