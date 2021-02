Il gatto rimasto chiuso nella cabina di pilotaggio di un aereo

Una bella vista dall'alto, un posto caldo al sole, ma riparato dal vetro. È stato immortalato così un gatto che, suo malgrado, è rimasto per settimane all'interno di un aereo ''parcheggiato'' nell'aeroporto di Tel Aviv, in Israele.

Il velivolo, arrivato da Dubai in Israele il 24 gennaio, non ha più preso il volo a causa della pandemia, diventando di fatto la casa di questo gatto. Ancora non è chiaro come l'animale sia riuscito ad entrare nell'aereo.

A fotografare il felino dentro la cabina di pilotaggio dell'aereo è stato il fotografo Ido Wachtel, grande appassionato di aerei: il suo scatto, postato su Instagram, è diventato virale, oltre a consentire al personale dell'aeroporto di liberare il felino.