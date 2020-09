Fa l'occhiolino durante una foto: Charlie, il cane tenerone che ha conquistato tutti

È rilassato e felice dopo aver trascorso una giornata alla Spa. E per ringraziare la sua padroncina, questo cucciolo di nome Charlie le fa un occhiolino di gradimento. Sheenta, che viva a Houston in Texas, ha pubblicato le fotografie del suo cane su Twitter e in breve tempo hanno fatto il giro del web diventando virali.

Quasi un milione di like, più di 135mila condivisioni e oltre 2mila commenti per la foto che ha intenerito i social network. Il cane in un primo scatto sembra quasi voler sorridere, poi strizza un occhio come a voler giocare e scherzare con la “mamma”. “Ho scattato queste foto dopo averlo preso in braccio alla fine di una giornata alle terme per cani. E lui era messo lì, che seduto con un grande sorriso mi ha fatto l’occhiolino. Non riesco a smettere di ridere” ha scritto la donna sul suo account Twitter.

