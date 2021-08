Poche settimane al lancio di iPhone 13: quanto costa il 12 e quale sarà il suo nuovo prezzo

Fino alla metà di settembre, i prezzi di listino della famiglia iPhone 12 non cambieranno, sono quelli annunciati alla presentazione dello scorso ottobre. Molte sono le offerte per iPhone nei vari negozi fisici e virtuali, ma per riepilogare, i costi "da store" sono i seguenti:

Quanto costerà iPhone 12

Con la presentazione del nuovo iPhone 13, prevista per il 14 settembre (data ancora ufficiosa, non ci sono state ancora conferme da Cupertino), i prezzi rimangono invariati, come da tradizione. Non è un mistero, tuttavia, che quando sarà presentata la nuova famiglia di smartphone con la mela, quella precedente avrà delle "sorprese", in termini di presenza e di prezzo. Anche in questo senso non ci sono ancora conferme, ma con l'ultimo top di gamma negli scaffali ci saranno due categorie di aficionados:

chi sarà disposto a fare lunghe file per accaparrarasi l'ultimo top di gamma

chi spera che l'iPhone della serie precedente, in questo caso il 12, scenda sensibilmente di prezzo.

Senza informazioni certe, per il momento ci si affida a quello che suggeriscono i leaker, sempre pronti a far circolare sui social indiscrezioni più o meno veritiere. I ben informati assicurano che la famiglia iPhone 12 andrà quasi totalmente fuori produzione. Solo l'entry level iPhone 12 potrebbe costare (ma sono solo stime da prendere con le pinze), tra i 100 e i 150 euro in meno rispetto al prezzo attuale. Questo perlomeno nelle prime settimane dall'uscita della nuova famiglia. Per intendersi, sarà possibile acquistarlo a poco più di 700 euro.

Quali iPhone andranno fuori produzione

I fratelli maggiori, iPhone 12 Pro e Pro Max, e il piccolo di casa iPhone 12 Mini, quindi, dovrebbero andare in prescrizione e l'unico modo per accaparrarseli sarà quello di passare al setaccio le grosse catene e i rivenditori locali (che non è detto applichino prezzi troppo di favore). Non dovrebbero esserci scossoni di prezzo per iPhone SE 2020, uscito a marzo 2020 al costo di 499 euro per l'Italia. Lo smartphone dovrebbe mantenere lo stesso prezzo e andare fuori produzione quando uscirà il nuovo iPhone SE 3, previsto per i primi mesi del 2022.