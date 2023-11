Telefonate in lingua straniera? Con l'AI arrivano le traduzioni testuali simultanee

Anche Samsung entra ufficialmente nella bagarre: il colosso della tecnologia coreano si lancia nel mondo dell’intelligenza artificiale ed è pronto a lanciare il guanto di sfida a Microsoft e Apple tra gli altri. L’azienda sta infatti lavorando alla sua IA, che dovrebbe arrivare a inizio del 2024 ed essere disponibile sui telefoni Galaxy più recenti.

L'intelligenza artificiale di Samsung

Secondo le prime indiscrezioni, tra le funzioni più interessanti che verranno abilitate ci sarà un traduttore audio e testo delle telefonate in tempo reale, strumento che renderà più semplice la vita di chi dovrà effettuare una telefonata in una lingua diversa dalla propria. "La tecnologia mobile ha un incredibile potere nel facilitare connessioni, produttività, creatività e molto altro per le persone in tutto il mondo. Galaxy AI è la nostra offerta di intelligenza più completa fino ad oggi - ha commentato Wonjoon Choi di Samsung - e cambierà per sempre il modo in cui pensiamo ai nostri smartphone".

Galaxy AI sarà alimentata sia dall’Intelligenza artificiale su dispositivo sviluppata da Samsung sia dall'intelligenza artificiale basata su cloud e abilitata dalle collaborazioni aperte con altre aziende del settore. In particolare, la funzione di traduzione - denominata AI Live Translate Call - metterà a disposizione degli utenti con il più recente telefono Galaxy un traduttore personale ogni volta che ne avranno bisogno. Le traduzioni audio e testuali appariranno in tempo reale mentre si parla, "rendendo estremamente semplice effettuare una chiamata in un’altra lingua".