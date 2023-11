Chi è Perla Vatiero del Grande Fratello: età, lavoro, Instagram, ex fidanzato Mirko Brunetti

Stasera, 16 novembre, farà il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Si tratta di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti (anche lui concorrente del reality), new entry del Grande Fratello, il programma tv condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. La ragazza è pronta a varcare la porta rossa: ma chi è e cosa fa nella vita? Ecco tutto quello che c'è da sapere al riguardo.

Età, origini e lavoro

Perla Vatiero è nata nel 1998 ad Angri, in provincia di Salerno. Per diverso tempo ha vissuto però nel Lazio e precisamente a Rieti, per amore del suo ex fidanzato Mirko Brunetti, con cui la storia d'amore è terminata a Temptation Island 2023. Ha frequentato l'ITC G.Fortunato, poi si è laureata in scienze motorie, ama lo sport, avendo praticato molto sia karate che boxe. Attualmente segue il brand di abbigliamento "Perlystas".

Vita privata

Logicamente molto di quello che si sa sulla vita privata di Perla è, in realtà, diventato di dominio pubblico. Chi ama i reality, infatti, sa benissimo che Perla e Mirko sono stati insieme 5 anni, poi la relazione è terminata nel programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. A seguire Mirko ha avuto una relazione con la tentatrice Greta, mentre Perla con il tentatore Igor. Entrambe le relazioni sono terminate. L'ingresso nella casa di Cinecittà cambierà le cose? Non resta che attendere.

Il profilo Instagram

Perla è attiva su Instagram con un profilo seguito - nel momento in cui scrive - da 369mila persone. Ne segue 165 e ha pubblicato poco più di 63 post. Qui ama pubblicare post relativi al lavoro ma anche altri della vita quotidiana: tra viaggi, locali e vacanze. Insomma, niente di originale. Come già detto, è la fondatrice di uno shop online, la cui pagina Instagram è seguita da 66.3mila persone. La ragazza è attiva anche su TikTok, con 152.8mila follower e 2.3 milioni di 'mi piace'