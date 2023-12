Chi è Rosanna Fratello, nuova concorrente del GF: età, figli, fratello morto suicida, Festival di Sanremo

I fan del Grande Fratello sono pronti a conoscere le due nuove concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Oltre a Greta Rossetti, infatti, è stato annunciato l'ingresso di un'altra concorrente, vip. Si tratta di Rosanna Fratello. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla concorrente pronta a varcare la porta rossa oggi 2 dicembre.

Età, lavoro

Rosanna Fratello è nata il 26 marzo 1951 a San Severo (Puglia). Rosanna è un'attrice e cantante, molto attiva soprattutto negli anni 70. Ancora bambina si trasferisce a Cinisello Balsamo, dove trascorre l'infanzia e l'adolescenza. Incomincia la carriera di cantante nel 1967. Partecipa al Festival di Sanremo 1969, sostituendo all'ultimo momento Anna Identici nell'interpretazione del brano Il treno. Questa sarà solo la prima di altre partecipazione alla nota kermesse musicale. Rosanna Fratello torna a Sanremo nel 1970 con Ciao Anni Verdi, poi ancora nel 1971, 1974, 1975, 1976 e infine nel 1994. È nota a moltissimi per la canzone "Sono una donna, non sono una santa".

Ha anche recitato in tre film, nella fattispecie: Sacco e Vanzetti (1971), La mano nera (1973) e La legge violenta della squadra anticrimine (1976).

Vita privata

Nel 1975 Rosanna Fratello sposa Pino Cappellanno e, dalla loro unione, nel 1978 nasce Guendalina. Nel 2010 sono diventati nonni. Quando si sono fidanzati, Rosanna e Pino erano giovanissimi, sono quasi cresciuti insieme e, ancora oggi, stanno insieme. Il loro amore dura da 50 anni.

Il dramma del fratello morto suicida

Rosanna porta dentro di sé un grande dolore. Lo aveva raccontato lei stessa a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin il 28 gennaio 2023. "A distanza di anni, ho sempre ben presente mio fratello Giovanni. Ha avuto una vita breve, segnata da una malattia e che alla fine ha deciso non voler esserci più. Questa è stata la cosa più dolorosa, ma adesso voglio ricordarlo con il sorriso. Lui mi portava ogni volta in giro per partecipare a concorsi. È stato lui a darmi questa possibilità".

"Mai mi sarei aspettata un gesto del genere (togliersi la vita dopo aver saputo di avere una brutta malattia, ndr), ma non ce la faceva più. Era arrivato ad un estremo grave. Mi ricordo che due secondi prima eravamo entrati in camera io e mia madre per stare con lui. Siamo andate in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco e mio fratello poi non c'era più. Questa è stata la cosa peggiore che una madre e una sorella potessero vivere. Non lo auguro a nessuno. I genitori dovrebbero andare sempre prima dei figli, è un dolore che non si dimentica mai. Non c'è una sera che io non prego e di stare vicino a tutta la famiglia. Io lo ringrazio per essere stato mio fratello. Un fratello così lo vorresti sempre avere e invece non c'è più".

"Mia madre, ricordo che ai tempi si attaccava a tutto. Era molto chiacchiera la medicina alternativa, ogni settimana andavamo a Napoli per questa medicina alternativa per accontentare mia madre. Noi lo sapevamo che non c'era niente da fare ma per 9 mesi lo abbiamo fatto. Devo dire grazie a mio marito, chi lo avrebbe fatto? Lui sì".

Social

Rosanna Fratello è attiva su Instagram con un profilo seguito da 1.411 follower. L'username con cui trovarla è @rosannafratelloreal.