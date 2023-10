Heidi Baci si racconta dopo il GF e lancia un duro attacco a Massimiliano Varrese

Heidi Baci ha lasciato la casa del Grande Fratello dopo che il padre, entrato nella casa, le ha riferito quanto il suo rapporto con Massimiliano Varrese, più grande di lui, facesse stare male la madre. Oggi Heidi Baci si è raccontata a Verissimo, spiegando i reali motivi dell'addio e la natura del suo rapporto con l'ex coinquilino che - ha affermato - "mi ha rovinato il Grande Fratello".

"Esperienza bellissima, ma non tornerei indietro. Non pensavo a questo epilogo" ha ammesso a Silvia Toffanin: "Mamma sta meglio, ma ha avuto attacchi di panico. Mi ha visto così e si è molto preoccupata. Io ero in difficoltà e questa situazione li ha turbati. Mi hanno visto diversa". Alla conduttrice che le ha chiesto di replicare a chi ha giudicato suo padre come "un padrone", Heidi ha risposto: "Con i miei genitori ho un rappoorto bellissimo. Mio padre non è un padre padrone: non hanno capito che la scelta di lasciare la casa è stata mia, io ho colto la loro disperazione. Sono uscita per mia madre: quando ho saputo che non stava bene non sarei riuscita a rimanere. Mio padre mi ha sempre lasciato libera. Per loro è stato uno shock per diversi motivi".

"Massimiliano mi ha rovinato il Grande Fratello"

Heidi ha ribadito che con Massimiliano non vuole più avere nulla a che fare. La loro, ha raccontato, non era l'inizio di una storia sentimentale, poiché la sua intenzione era solo quella di conoscerlo. Poi però l'atteggiamento di lui ha cambiato tutto. Molto dure le affermazioni sull'ex coinquilino: "Massimiliano mi piaceva, ma con lui volevo solo un rapporto civile. Non era una relazione sana. Non ero innamorata di lui, assolutamente no. La mia era curiosità, ma il suo atteggiamento era oppressivo. Lui ha colto i miei punti deboli, tirava fuori il discorso della figlia e quindi mi sentivo in colpa e volevo allontanarlo. Mi ha rovinato il Grande Fratello".

Oggi Heidi afferma di stare bene, soprattutto perché la madre sta meglio, e di essere comunque felice di aver vissuto questa esperienza televisiva.