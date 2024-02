Sabrina Ferilli conduttrice di Sanremo? L'attrice rompe il silenzio

Il 74esimo Festival di Sanremo si è appena concluso, ma è impossibile non pensare a quello che succederà nel 2025. Il 2024 è stato l'anno dell'addio di Amadeus: il conduttore ha più volte ripetuto che non tornerà a condurre la kermesse e quindi, nonostante siano in molti a chiedere ad Ama di ripensarci, è già iniziato il totonomi.

Da Antonella Clerici con Alessandro Cattelan fino a Stefano De Martino e passando da Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini. Qualcuno però ha pensato anche a Sabrina Ferilli e proprio all'attrice, a margine della presentazione della sua nuova serie tv, Gloria, ha risposto proprio a questa domanda.

Con grande umiltà Ferilli ha ammesso che lei mai accetterebbe di condurre il Festival: "No, perché non so’ capace. Condurre Sanremo è una cosa enorme. Il clima a Sanremo2024 era straordinario, Amadeus è preparatissimo, sa gestire, intrattenere, ti lascia spazio. Non so chi pazzo lo farà il prossimo anno".