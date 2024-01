Quali Paesi si possono visitare senza visto con un passaporto italiano

I cittadini italiani diventano quest'anno viaggiatori "più potenti". A dirlo è la classifica stilata ogni trimestre da una società finanziaria, che verifica quanti Paesi siano visitabili con un passaporto senza che sia necessario un apposito visto. Il Belpaese ha raggiunto il primo posto in questa speciale lista, insieme a Francia, Germania e Spagna. I quattro Paesi dell'Unione europea si sono affiancati sul primo gradino del podio a Giappone e Singapore, che da tempo vantavano i documenti di viaggio più interessanti a livello mondiale.

Chi sono i viaggiatori "più potenti"

L'Henley Passport Index ha iniziato a monitorare le libertà di viaggio globali 19 anni fa, quando è stato creato dalla società di consulenza sulla cittadinanza globale e sulla residenza Henley & Partners. I dati utilizzati sono quelli dell’International Air Transport Association (Iata). L'elenco non è l'unico indice stilato dalle società finanziarie per classificare i passaporti globali. In base ai dati dell'ultimo trimestre i cittadini di Francia, Germania, Italia, Giappone, Singapore e Spagna possono usufruire dell'accesso senza visto o con visto all'arrivo a ben 194 destinazioni in tutto il mondo. Le nazioni asiatiche avevano dominato il primo posto negli ultimi cinque anni, ma la nuova top five vede trionfare l'Europa. Al secondo posto si piazzano Finlandia e Svezia insieme alla Corea del Sud (193 destinazioni), mentre il terzo gradino del podio è occupato da Austria, Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi (192 destinazioni di facile accesso).

Molto più indietro, al settimo posto troviamo gli Stati Uniti e il Canada. I cittadini della superpotenza economica e militare godono di accesso senza visto ad "appena" 188 Paesi. Negli ultimi dieci anni la scalata più interessante della classifica è da attribuire agli Emirati Arabi Uniti. Dal 2014 per cittadini degli Emirati si sono aggiunte ben 106 destinazioni senza visto, guadagnando l’11esima posizione quest'anno. In fondo alla classifica troviamo invece l’Afghanistan, i cui cittadini possono entrare senza visto solo in 28 Paesi. Poco sopra troviamo la Siria (29), l'Iraq (31) e il Pakistan (34). Tutte zone penalizzate da gravi conflitti (presenti e passati) ed instabilità politica.

Paesi che gli italiani possono visitare senza visto

Per gli italiani sono visitabili senza visto, con la sola carta d'identità, tutti i Paesi dell'Unione europea. Tra i Paesi extra-Ue visitabili col solo passaporto, senza visto o con visto all'arrivo, figurano numerosi Paesi, in gran parte dei casi con vincoli temporali. Tra questi ricordiamo le Bahamas (8 mesi), Bermuda, Bolivia (90 giorni), Cile (90 giorni), Costa Rica (90 giorni), Fiji (4 mesi), Filippine (30 giorni), Honduras (90 giorni), Indonesia (30 giorni), Giappone, Madagascar, Kirghizistan (60 giorni), Messico (180 giorni), Oman, Seychelles (30 giorni), Emirati Arabi Uniti, Samoa, Sri Lanka, Turchia (90 giorni), Uruguay (90 giorni), Zimbabwe.

Tra le principali novità per gli italiani nel 2024 c'è la possibilità di fare ingresso in Cina, senza dover richiedere il visto, per motivi di affari, familiari e turismo a condizione che la permanenza non superi i 15 giorni. La misura è diventata attiva in via sperimentale per un anno, dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024.