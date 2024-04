Carburanti a prezzo record: la soglia critica ad un passo, poi rincari a pioggia

Salgono con forza i prezzi dei carburanti: secondo la rilevazione quotidiana diffusa dal ministero delle imprese e del made in Italy, il prezzo della benzina in modalità self in autostrada sale a 1,985 euro al litro - il massimo da sei mesi - e il prezzo medio del gasolio tocca quota 1,906 euro. I rincari arrivano sulla scia dell'aumento dei prezzi del petrolio dei giorni scorsi (oggi le quotazioni sono in calo con l'oro nero tornato sotto i 90 dollari al barile).

In base ai dati comunicati dai gestori la soglia psicologica dei 2 euro al litro è già stata superata nel prezzo medio praticato sul servito per la benzina mentre la media del diesel servito è 1,951 euro al litro. Salgono anche i prezzi medi praticati del Gpl ora tra lo 0,723 e lo 0,741 euro al litro. I prezzi medi del metano auto vanno da 1,308 a 1,414 euro al kg (no logo 1,316). In autostrada la soglia dei 2,5 euro al litro è stata già superata sulla A1 Milano-Napoli e sulla A21 Torino-Piacenza e sulla A4 Milano-Brescia.

benzina self service a 1,908 euro/litro (+11 millesimi, compagnie 1,915, pompe bianche 1,893), in autostrada 1,985 euro/litro;

benzina servito a 2,046 euro/litro (+11, compagnie 2,089, pompe bianche 1,957), in autostrada 2,245;

diesel self service a 1,809 euro/litro (+8, compagnie 1,816, pompe bianche 1,794), in autostrada 1,905;

diesel servito a 1,949 euro/litro (+8, compagnie 1,993, pompe bianche 1,859), in autostrada 2,172;

Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), in autostrada 0,850 euro/litro;

metano servito a 1,325 euro/kg (-2, compagnie 1,343, pompe bianche 1,309), in autostrada 1,473 euro/kg;

Gnl 1,152 euro/kg (-2, compagnie 1,148 euro/kg, pompe bianche 1,155 euro/kg), in autostrada 1,176 euro/kg.

A conti fatti oggi un pieno di benzina costa oltre 7 euro in più da inizio anno: un litro di benzina in modalità self costa in media l’8,3% in più, mentre il gasolio è rincarato di circa il 5%. Ipotizzando due pieni al mese questo comporterebbe un rincaro di 176 euro annui ad automobilista. Rincari che si presentano in occasione delle partenze degli italiani per i prossimi ponti, e che peseranno su chi deciderà di spostarsi in auto in occasione delle festività del 25 aprile e 1 maggio. Rincari che finiranno anche nel carrello della spesa visto l'aggravio dei costi per la logistica.

"Al di là dei casi limite sulle autostrade, la corsa dei carburanti rischia di avere effetti pesanti sulle tasche degli italiani" spiega Gabriele Melluso di assoutenti. "Oltre all'aumento dei costi di rifornimenti si rischia un effetto domino con rincari a cascata per i prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari, considerato che in Italia l'88% delle merce viaggia su gomma".