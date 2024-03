Sea Explorers, la nuova proposta di Coop per il turismo eco-sostenibile

Avvicinare i giovani al turismo marittimo eco-sostenibile, stimolare una riflessione sull’importanza dei mari ed in particolare del Mar Mediterraneo, offrire la possibilità di conoscere da vicino gli ecosistemi subacquei e soprattutto avere l’occasione di immergersi per osservare da vicino e finanche ripristinare una piccola parte della flora dei fondali italiani. Questo è Sea Explorers, la nuova proposta di Coop in collaborazione con EIIS (European Institute of Innovation for Sustainability)*, per under 35. Un percorso in 4 step, composto da due cicli di lezioni online, esperienze in barca e poi snorkeling in area protetta. Al centro del progetto sensibilizzare sul tema della biodiversità marina sempre più a rischio, minacciata da inquinamento, ancoraggi selvaggi delle barche, sviluppo costiero incontrollato. La sua conservazione è essenziale per garantire la salute degli ecosistemi marini e promuovere un ambiente subacqueo costiero sostenibile oltre che per prevenire l’erosione delle spiagge. Dopo 85 ore di formazione ed esperienza on sea con l’osservazione di alcune praterie marine sulla costa toscana e dorica, realizzate da esperti scientifici dell’Università di Genova, operatori specializzati della International School for Scientific Diving., il coronamento del percorso vedrà a settembre 10 selezionati tra i partecipanti alle varie tappe di formazione del Sea Explorers, salire a bordo di una barca a vela per un’ulteriore esperienza conoscitiva in mare. Tutto il percorso formativo è gratuito e, nella prima fase di formazione, aperto anche agli under 18. Basta andare qui, consultare il dettagliato programma e cliccare il tasto Partecipa. Le iscrizioni sono già aperte e lo rimarranno fino all’8 aprile. Si parte il 15 aprile con la formazione on line e on demand (cioè, fruibile quando è più comodo) del Corso di Biodiversità Marina Costiera.

Tra i partecipanti, 100 selezionati tra i 18 e i 35 anni accedono poi agli Incontri Formativi per Guide Escursionistiche Marine (corsi online con interazione diretta) e a metà giugno sarà il momento dell’esperienza in mare: tre giorni di snorkeling e laboratori didattici, offerti da Coop, in un'area marina protetta del Mediterraneo (Isola d'Elba o Riviera del Conero). Il progetto “Sea Explorers” è l’ideale continuazione di un percorso di attenzione e sensibilizzazione che fa parte delle attività di Coop rivolte alla community di giovani. Negli scorsi anni seguendo sempre il criterio del cooperare assieme sono stati piantati 10 mila alberi in 10 capoluoghi di provincia, a partire da Milano nel 2021 e poi nel 2022 in giro per l’Italia a piantumare e ripulire giardini, prati e boschi, a Roma nel 2023 la community si è impegnata in azioni di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e di riqualificazione di aree urbane, sempre in chiave green. Da qui anche la realizzazione di un murales sulla piazza della stazione Metro Rebibbia, realizzato con pittura mangia-smog, che lancia un messaggio di denuncia sulla crisi climatica in atto. Un’immagine iconica di una figura femminile che libera attraverso un megafono un oceano di molecole di energia. Molecole che rappresentano l’energia del futuro libera dalla dipendenza da fonti fossili.