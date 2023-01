Ritrovata una carcassa di lupo con il muso mutilato

Era da giorni che la carcassa di un esemplare femmina di lupo adulto era stata lasciata su un muretto lungo una strada provinciale nei pressi di Grosseto. Giorni dopo però è stata ritrovata con il muso parzialmente mutilato, privata di parte della bocca. La notizia è stata diffusa sui social dalla Lega nazionale per la difesa del cane, sezione di Grosseto (Lndc).

"Oltre alla parziale mutilazione del muso (a detta di alcune persone non per cause naturali, ma probabilmente per mano di qualche essere umano, forse alla ricerca di "un trofeo"), il corpo è apparso e scomparso e nuovamente ritornato nel solito punto per 3 giorni", denuncia la Lndc. "Era una meravigliosa femmina, trovata con la parte superiore del muso staccata nel pomeriggio di martedì 3 gennaio. Il corpo è stato portato all'Istituto Zooprofilattico per le analisi. Così iniziamo questo nuovo anno, con un gesto vile, barbaro, inutilmente crudele".