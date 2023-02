Il bambino vestito come Matteo Messina Denaro: il video

Pantalone marrone, montone, cappello di lana e occhiali da sole Ray-Ban a goccia, come Matteo Messina Denaro nel giorno del suo arresto. La moda di copiare il vestiario dell'ex ricercato numero uno sta dilagando in maniera preoccupante, soprattutto in vista del carnevale. È il Matteo Messina Denaro Style, la moda di vestirsi come il padrino della Mafia arrestato il 16 gennaio 2023. Ora, alcuni commercianti intravedono un'opportunità di guadagno. Su TikTok è stato pubblicato un video di un bambino vestito proprio come Messina Denaro, persino.

Il Matteo Messina Denaro Style

"Nuovi modelli, da buon intenditore, poche parole: MMD». Un commerciante di Napoli ha pensato così di presentare i suoi montoni in vendita, simili proprio a quello che indossava Matteo Messina Denaro nel giorno dell’arresto. Il filmato è diventato in breve tempo virale sui social e sta già facendo discutere parecchio. "Ce li ho sia per donne, un po' più corti, che per uomini, più lunghi. Con e senza cappuccio. Vi aspetto", dice il commerciante con tono ironico.

Non si tratta però del primo venditore che vuole sfruttare il vestiario di Messina Denaro nel giorno dell'arresto per vendere capi di abbigliamento simili nel proprio negozio. Danilo, 26 anni, ha pubblicato su TikTok un filmato in cui pubblicizzava "gli ultimi due montoni Matteo Messina Denaro style", che sarebbero stati venduti a un "superprezzo": 59,99 euro invece di 120. L'utente aveva poi cancellato il video, scusandosi e precisando che non sapeva nemmeno chi fosse l’ex super latitante.

Il video del bambino vestito come Matteo Messina Denaro

In un altro video postato su TikTok si vede un bambino che cammina con addosso vestiti simili a quelli di Matteo Messina denaro: pantalone marrone, montone chiaro, cappello di lana e occhiali da sole a goccia. Il bambino sembra avere circa un anno: accanto a lui due adulti lo aiutano infatti a camminare, tenendolo per mano. In sottofondo, la voce di un giornalista che annuncia l’arresto del boss. Uno degli adulti ha anche una pistola, all'apparenza finta, che agita davanti la telecamera.