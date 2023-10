Il dehor della trasmissione di Fiorello è abusivo

Alle 5:30 davanti a uno storico bar di Vigna Clara, quartiere di Roma nord, c'è la fila di persone: tutti vogliono vedere e incontrare Fiorello. Da metà ottobre un dehor ospita la messa in onda di "Aspettando Viva Rai 2", l'appuntamento mattutino in diretta Instagram che anticipa il programma vero e proprio, previsto nel palinsesto di Raiplay dal 6 novembre, che sarà trasmesso dal Foro Italico.

Una nuova location individuata dopo che il morning show più amato d'Italia era stato di fatto "cacciato" dai residenti di via Asiago che mal sopportavano le alzatacce tra rumori, via vai di tecnici, fan e ospiti.

Ma come appreso da Romatoday la location temporanea potrebbe creare ancora imbarazzo in Rai visto che lo spazio da cui Fiorello trasmette è abusivo e sulla tettoia da quasi 50 mq con pavimentazione d’abete e chiusa ai lati con pannelli in vetro, pende da mesi un’ingiunzione di demolizione.

