Omicron: picco superato in Sudafrica senza grosso impatto sul numero di decessi

Omicron è più "mite" delle altre varianti che l'hanno preceduta? Pare proprio di sì. Il Sudafrica, primo Paese dove è stata individuata Omicron, ha annunciato di aver superato il picco della nuova variante del coronavirus senza un numero importante di decessi collegati.

"Tutti gli indicatori suggeriscono che il Paese ha verosimilmente superato il picco della quarta ondata" della pandemia, ha annunciato la presidenza in una nota, aggiungendo che alcune restrizioni sanitarie e il coprifuoco notturno saranno revocati. "E' stato rilevato un aumento marginale dei decessi in tutte le province", si legge ancora.

I nuovi contagi sono diminuiti del 30% rispetto alla scorsa settimana, passando da 127.753 a 89.781. Anche i ricoveri sono calati: "Anche se la variante Omicron è più contagiosa il tasso di ricoveri non è paragonabile alle ondate precedenti", ha sottolineato la presidenza.

Oms: "La pandemia finirà nel 2022"

"Se metteremo fine all'iniquità, metteremo fine alla pandemia, all'incubo globale che tutti abbiamo vissuto. Quest'anno sarà l'anno in cui metteremo fine" alla pandemia, "quando la salute è a rischio, tutto è a rischio", ha detto in alcuni video di fine anno condivisi su Twitter il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Il potere di cambiare il corso della crisi del Covid-19 è nelle nostre mani", ha detto Tedros dando alcuni obiettivi come la vaccinazione del 70% della popolazione mondiale entro la metà del 2022. "Credo che se faremo progressi su questi obiettivi, potremo riunirci di nuovo, alla fine del 2022, non per segnare la fine del terzo anno di pandemia, ma per festeggiare il ritorno alle norme pre-Covid, quando ci riunivamo con le nostre famiglie e con le nostre comunità per festeggiare insieme e godere della compagnia e dell'affetto altrui".