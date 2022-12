Le ultime foto di Ratzinger: papa Benedetto XVI dimagrito e affaticato

Papa Benedetto XVI, morto oggi all'età di 95 anni, ha passato gli ultimi giorni in isolamento nel monastero Mater ecclesiae in Vaticano. Attorno al papa emerito, le cui condizioni di salute sono precipitate come annunciato nei giorni scorsi da papa Francesco, solo quattro "memores domini", le consacrate laiche della fraternità di Comunione e liberazione, e il fidato segretario Georg Gaenswein. In questi ultimi giorni di peggioramento delle sue condizioni di salute, al monastero si è visto giorno e notte uno dei frati del servizio sanitario vaticano, che in realtà assiste Benedetto XVI da molti anni.

Con lui nelle ultime ore c'è stato il fidato Gaenswein, rientrato in fretta da un breve periodo di congedo che aveva preso per salutare la famiglia per le festività natalizie. Ratzinger è morto dopo una lunga battaglia con la malattia che 10 anni fa lo aveva costretto a rinunciare al suo ruolo, una patologia la cui natura non è stata comunicata, ma che negli ultimi giorni si è fatta più acuta, come aveva sottolineato anche papa Francesco: "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordiamolo, è molto malato, e chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine".

L'annuncio della morte di Ratzinger è stato dato dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "Con dolore informo che il papa emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano", ha detto. L'ultima visita Benedetto XVI l'ha ricevuta il primo dicembre scorso da parte dei due vincitori del premio Ratzinger, il riconoscimento che ogni anno la fondazione a lui intitolata conferisce a studiosi di teologia.

Di quel giorno restano alcune foto sulla pagina Facebook della fondazione, istantanee che lo immortalano debole, smagrito, affaticato, più che seduto quasi abbandonato alla poltrona del monastero Mater ecclesiae. Accanto a lui da un lato il segretario Georg Gaenswein, dall'altro il presidente della fondazione, l'ex direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, e poi i vincitori: il biblista francese Michel Fédou, e il giurista ebreo Joseph Weiler. Sul tavolo le candele rosse dell'avvento.