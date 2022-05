Sviluppato nuovo farmaco efficace contro il linfoma non-Hodgkin

l linfomi sono tumori maligni che colpiscono il sistema linfatico, e in particolare i linfociti T e B (le cellule preposte alle difese nei confronti delle infezioni). Il ciclo di vita di queste cellule è regolato da precisi meccanismi, quando questi si alterano, per cause non ancora chiare, iniziano a replicarsi in modo anomalo, accumulandosi negli organi che fanno parte del sistema linfatico come milza, timo o linfonodi, e danno origine al tumore. I linfomi si dividono in due grandi categorie: di Hodgkin (LH) e non Hodgkin (LNH). Questi ultimi hanno un’incidenza 5 volte superiore rispetto ai primi, sono molto eterogenei e si suddividono in almeno 40 sottotipi: una minoranza (il 15% circa) deriva dalle cellule T, mentre la maggioranza (circa l’80%) deriva dalle cellule B (di questi i più frequenti sono il linfoma a grandi cellule B e il linfoma follicolare, che rappresentano il 60% di tutti i casi di LNH).

A seconda della tipologia di linfoma, dell’estensione della malattia, del tasso di crescita del tumore, dell’età e delle condizioni di salute del paziente, gli approcci terapeutici possono essere molto diversi tra loro. Per i linfomi non-Hodgkin a progressione molto lenta, la migliore strategia è un costante monitoraggio, mentre i linfomi aggressivi vengono trattati immediatamente con la combinazione di agenti chemioterapici e anticorpi monoclonali, oppure con la radioterapia o con l’immunoterapia. Nel caso in cui il tumore non risponda alla terapia o si ripresenti sotto forma di recidiva, si ricorre molte volte al trapianto di cellule staminali del sangue o, nel caso specifico del linfoma diffuso a grandi cellule B, a terapie innovative come le CAR-T anti-CD19. Tra le ultime novità nei trattamenti dei linfomi c’è un farmaco orale, approvato dalla Food and Drug Administration e testato da un team di ricerca internazionale guidato dall’Health Rogel Cancer Center dell'Università del Michigan. Si chiama Zanubrutinib (nome commerciale “Brukinsa”) e si è rivelato particolarmente efficace nella lotta contro due tipi diversi di linfomi non-Hodgkin, quali il linfoma MZL (della zona marginale) e il linfoma FL (follicolare). I dettagli dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Blood Advances.

L’incidenza dei linfomi non-Hodgkin in Italia

I linfomi non-Hodgkin rappresentano circa il 80% di tutti i linfomi e costituiscono il 5% di tutte le neoplasie maligne. Secondo il Registro dei Tumori AIRTUM, sono oltre 150.000 i pazienti in Italia affetti da questo tipo di tumori, con oltre 7.000 diagnosi negli uomini e poco più di 6.100 nelle donne solo nel 2020. Sebbene possano colpire a qualsiasi età, l’incidenza aumenta con l’anzianità, con un’età media alla diagnosi compresa tra i 50 e i 60 anni.

Il farmaco ha guarito 1 paziente su 5

Il team di ricerca internazionale guidato dal Rogel Cancer Center dell’Università del Michigan, e che ha coinvolto anche il Niguarda Cancer Center dell’Ospedale Niguarda, ha testato il farmaco orale Zanubrutinib su 53 pazienti con linfoma della zona marginale (che colpisce i linfociti B non circolanti che si trovano nella zona marginale della milza) e su altri 33 con linfoma follicolare (che colpisce i linfociti B che risiedono nei follicoli degli organi linfoidi secondari), tutti con una forma recidivante e refrattaria della neoplasia maligna. Al termine della sperimentazione, gli scienziati hanno riscontrato la riduzione dell’80% dei tumori nei pazienti con linfoma nella zona marginale (con la guarigione di 1 persona su 5), e un'efficacia inferiore per chi combatte contro il linfoma follicolare (36,4% dei tumori ridotti, 18,2% dei pazienti in remissione dalla malattia). Il farmaco agisce come inibitore della tirosina chinasi Bruton (BTK), un enzima che svolge un ruolo cruciale nello sviluppo delle cellule B e da cui i linfomi sono spesso dipendenti per sopravvivere e crescere.

Il farmaco è efficace e sicuro

Il trattamento con Zanubrutinib è risultato efficace e sicuro, ed è stato ben tollerato. Gli scienziati hanno segnalato che la maggior parte degli eventi avversi è stata di grado inferiore o uguale a 2 (tra cui eruzioni cutanee, leucopenia (riduzione dei livelli di globuli bianchi), febbre, diarrea, lividi), senza segnalazioni di fibrillazione atriale. Per due pazienti è stato necessario ridurre la dose, mentre 4 pazienti hanno dovuto interrompere il trattamento. “Le opzioni di trattamento con una migliore tollerabilità e un migliore controllo della malattia - ha dichiarato il professor Tycel Phillips, ematologo presso il Rogel Cancer Center e primo autore dello studio - erano necessarie per il linfoma della zona marginale e il linfoma follicolare. Sebbene le piccole dimensioni di questo studio limitino le conclusioni generali, i risultati su sicurezza ed efficacia evidenziano il potenziale di Zanubrutinib come aggiunta alle terapie disponibili per questi tumori. Ad oggi, del resto, la chemioterapia è risultata inefficace contro queste due patologie oncologiche".

Sulla base dei risultati di questa ricerca e di uno studio secondario denominato MAGNOLIA, la Food and Drug Administration ha approvato Zanubrutinib per gli adulti con linfoma della zona marginale che è tornato o si è dimostrato resistente ad altri trattamenti.