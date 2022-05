Come vestirsi per una festa di 18 anni

I 18 anni sono un momento importante per la vita di tutti e devono essere festeggiati al meglio. Quando si è invitati a una di queste feste, la prima cosa a cui si pensa oltre al regalo è come vestirsi per evitare di essere fuori luogo rispettando sempre il proprio stile per sentirsi a proprio agio.

Tranne nel caso in cui c’è un dress code e quindi si devono scegliere abiti a tema, per il resto bisogna evitare alcuni errori e decidere cosa indossare in base alla location. Vediamo alcuni consigli per un outfit femminile e impeccabile.

Gli errori da evitare

Quando si è invitati ad un compleanno di 18 anni, l’abito non deve essere necessariamente elegante, quindi è possibile scegliere un vestito a tinta unita o a stampa, l’importante è evitare fantasie eccentriche o l’animalier.

Anche per quanto riguarda le scarpe, come tutto l’abbigliamento, devono essere comode e pratiche: questo non vuol dire rinunciare al tacco, semplicemente dobbiamo scegliere un modello non troppo alto e possibilmente largo.

Come vestirsi in base alla location

Pur avendo delle linee guida su come vestirsi e soprattutto cosa non indossare, la scelta dell’outfit dipende molto dalla location. Vediamo il look adatto ad ogni occasione: