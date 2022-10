Skincare per adolescenti: i prodotti low cost per pelle e capelli luminosi a meno di 15 euro

La skincare permette di prendersi cura della pelle del viso, del corpo e dei capelli ed è una buona pratica che deve entrare nella routine quotidiana fin da giovani.

Spesso si pensa che per essere efficaci i prodotti devono essere costosi, in realtà non è così! L’importante è utilizzare formule naturali adatte al proprio tipo di pelle ed essere costanti, inoltre, molti brand low cost hanno al loro interno ingredienti di qualità che rispettano in pieno la cute e assicurano ottimi risultati.

Per le adolescenti che hanno un budget ridotto, i prodotti economici sono un aiuto indispensabile per avere una routine di bellezza a basso costo ma efficace.

Pronta a scoprire i “mai più senza” a meno di 15 euro per una skincare professionale e low cost?

L’occorrente per una skinacare viso efficace ed economica

Tra i prodotti beauty per una skincare in grado di idratare la pelle del viso c’è di sicuro lo struccante e negli ultimi tempi l’acqua micellare è diventata un vero e proprio must have. Tra le più efficaci e a prezzo contenuto c’è Nivea MicellAIR in grado di catturare le impurità eliminando anche il make up waterproof e quello più resistente.

Tra i prodotti per una skincare a regola d’arte non possono mancare le maschere viso e quelle della Garnier realizzate in tessuto, sono pensate per accontentare ogni esigenza senza spendere una fortuna. Il Multipack "Tutti Frutti" ha all'interno 5 diverse maschere: quella blu al melograno, la nera purificante al carbone, la maschera all’arancia per diminuire le borse sotto gli occhi, quella al té verde è opacizzante e la maschera alla camomilla ha una funzione lenitiva.

Se le maschere sono immancabili nella routine settimanale, in quella giornaliera non si può fare a meno della crema idratante e sempre il brand Garnier punta tutto su SkinActive. Formulata con ingredienti naturali è adatta per le pelli miste o grasse grazie al tè verde che assicura un’intensa idratazione in modo del tutto naturale perché è senza parabeni e senza siliconi, niente male per un prodotto economico!

Con gli impegni scolastici e le attività del tempo libero, può succedere di avere occhiaie più pronunciate, sempre della Nivea è possibile approfittate della linea Cellular Luminous630 low cost, in poco tempo il tuo contorno occhi apparirà idratato e luminoso.

Capelli sani e luminosi tutto l’anno

Lunghi o corti è importante prenderti cura dei tuoi capelli fin da giovane e anche in questo caso non devi necessariamente affidarti a prodotti costosi, molti brand low cost assicurano risultati efficaci dopo poche applicazioni.

Quando si parla di capelli tutto parte dallo shampoo e quello di Provost Expert Reparation, con olio di jojoba ripara e rinforza i capelli in modo del tutto naturale, non solo perché è privo di siliconi, ma anche perché il flacone è realizzato al 100% in plastica riciclata.

Se vuoi avere capelli perfetti e nello stesso tempo rispettare la natura, allora puoi scegliere lo shampoo solido di Garnier al miele di acacia e cera d’api. Il prodotto plastic free rinforza anche i capelli più fragili e che si spezzano. Quelli sottili, invece, spesso sono piatti e spenti, se vuoi dargli volume, un trattamento low cost è lo shampoo della linea Spessi & Voluminosi di Pantenne. La formula a base di biotina e acqua di rosa assicura capelli folti, corposi, ma non appesantiti.

Dopo lo shampoo, la skincare routine può continuare con la maschera Repair di Alama Professional a base di cheratina in grado di ristrutturare i capelli in profondità. I poco tempo riuscirai a districarli con un piacevole effetto anti crespo ideale per avere una chioma perfetta in estate o in inverno.

Anche se sei giovane lo stress e l’arrivo dell’autunno possono indebolire i capelli causandone la caduta, ma se inserisci nella tua beauty routine il siero rinforzante Garnier Fructis della linea Vitamine & Forza avrai capelli più forti in meno di un mese e a un prezzo davvero conveniente.

Skinare corpo

Può sembrare scontato, ma anche la cura del corpo è importante per le giovanissime per avere una pelle idratata e morbida al tatto soprattutto dopo l’estate o un periodo di forte stress.

Per le teen che desiderano una cute bella da accarezzare la crema corpo della linea BodyCare di Biopoint ha una texture unica adatta a ogni tipo di pelle (anche quella degli uomini) e in poco tempo sarà luminosità e setosa. La coccola low budget che stavi cercando dopo una giornata dietro i banchi di scuola o sui libri.

Se, invece, vai sempre di corsa, ma non rinunci a prenderti cura di te stessa, nella tua skincare routine non può mancare la crema corpo spray di Aveeno. Oltre ad assorbirsi rapidamente protegge e nutre la pelle secca e sensibile per 48 ore. Un vero trattamento professionale alla portata di tutti i portafogli grazie al suo prezzo davvero economico.

