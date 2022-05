Samsung lancia a nuova scopa elettrica BESPOKE Jet dal design unico

Samsung annuncia il lancio italiano di BESPOKE Jet, la scopa elettrica senza fili dal design iconico che unisce performance, autonomia e attenzione all’igiene in tutte le fasi di utilizzo del prodotto.

BESPOKE Jet è infatti l’unica scopa ricaricabile All-in-one con Clean Station, l’esclusivo dispositivo Samsung che non solo svuota automaticamente il serbatoio della scopa, evitando il contatto con la polvere e abbattendo l’emissione di impurità nell’aria, ma funziona anche come supporto e base di ricarica.

Un’innovazione a 360° e un design che continuano il percorso di personalizzazione dell’Home Appliance portato avanti da Samsung. BESPOKE Jet si inserisce infatti all’interno della gamma BESPOKE del Brand, caratterizzata da colorazioni innovative e finiture di pregio, capaci di dare un tocco di stile a ogni spazio domestico. BESPOKE Jet è disponibile in tre colori di tendenza - Midnight Blue, Misty White e Woody Green – studiati per integrarsi con eleganza in ogni ambiente domestico.

Come funziona esattamente BESPOKE Jet? La nuova scopa elettrica senza fili di Samsung è dotata di un sistema di filtraggio a 5 livelli che trattiene fino al 99,999% di polvere e allergeni, restituendo aria pulita. Tutti i componenti e i filtri sono lavabili e possono quindi essere puliti e igienizzati.

BESPOKE Jet è dotata di Clean Station integrata, che assicura all’utente l’igiene degli ambienti in tutte le fasi della pulizia: una volta finita l’aspirazione, rimettendo la scopa nel suo alloggiamento, la Clean Station ne svuota automaticamente il serbatoio, intrappolando la polvere ed evitando il contatto con essa dall’inizio alla fine. Questo è possibile grazie all’unicità della tecnologia Air Pulse di Samsung. Inoltre, allo stesso tempo e sempre automaticamente, Clean Station ricarica la scopa elettrica BESPOKE Jet.

Estrema potenza e maneggevolezza

BESPOKE Jet dispone di un motore Digital Inverter che sprigiona fino a 210 W di forza aspirante e pesa il 47% in meno di quello montato sulla Jet 90.

Il corpo di BESPOKE Jet pesa solo 1,44 kg, per essere maneggiato agevolmente, per aspirare senza difficoltà da sopra ai pensili a sotto ai mobili, fino alle tapparelle e alle scale.

Comodità a tutto tondo

Oltre a garantire performance eccellenti e un design accattivante, BESPOKE Jet risponde brillantemente anche al problema dell’autonomia: con una dotazione di 2 batterie a lunga durata, garantisce fino a 120 minuti di pulizia. Dopo un’ora di funzionamento, basterà un gesto per sostituire la batteria con quella di ricambio. Le due batterie possono anche essere ricaricate contemporaneamente grazie alla seconda postazione di ricarica del pratico porta-accessori. Le prestazioni della batteria sono notevoli anche negli anni, infatti essa mantiene il 70% delle prestazioni originali anche dopo 5 anni di utilizzo.

Per una pulizia accurata dei pavimenti, BESPOKE Jet ha in dotazione un nuovo modello di spazzola lavapavimenti, che permette di lavare o lucidare le superfici dure. È possibile scegliere se utilizzare i panni in microfibra insieme alla funzione spray - l’acqua viene spruzzata dalla parte frontale della spazzola - oppure i panni umidificati e profumati monouso per una pulizia più veloce.

BESPOKE Jet è dotata di display digitale LCD che fornisce tutte le informazioni necessarie: livello di forza aspirante (MIN, MED, MAX, JET), autonomia residua della batteria, indicazioni di eventuali criticità quali intasamenti, oggetti incastrati nella spazzola o filtri mancanti, e guida alla risoluzione del problema.