Come pulire casa in modo corretto con l’aspirapolvere Dyson

Dyson, tramite i risultati del proprio Studio Globale sulla Polvere, condotto su 12.309 intervistati in 11 paesi - compresa l’Italia - ha indagato abitudini e comportamenti di pulizia, approfondendo la consapevolezza di ciò che si nasconde nella polvere domestica e il potenziale impatto che questa può avere sul benessere delle persone. In fatto di abitudini e cleaning routine, lo studio rivela che ben il 66% degli intervistati italiani programmano con attenzione il momento da dedicare alle pulizie (o l’intervento di chi se ne occupa per loro). Un dato incoraggiante, al di sopra della media generale (57%), ma a cui si contrappone un risultato meno positivo: il 26% degli italiani (e il 44% del totale degli intervistati a livello globale, in crescita rispetto al 33% del 2020), infatti, rimanda le pulizie fino a che non vede già polvere o sporco sul pavimento.

Il Belpaese è ai primi posti per alcuni comportamenti virtuosi: ben il 38% degli italiani fa una pulizia giornaliera tra le 5 e le 7 volte a settimana (32% la media generale) e il 72% si dedica a una pulizia profonda almeno una volta al mese (63% la media generale). Abitudini che erano già piuttosto consolidate, poiché solo il 44% dichiara di aver incrementato la propria frequenza di pulizia nell’ultimo anno, rispetto invece a un 46% in media su tutti i Paesi coinvolti nello studio.

Ma quali sono gli strumenti più amati nell’affrontare le pulizie di casa? L’aspirapolvere è al primo posto, usato dal 77% degli italiani - addirittura, il 34% degli intervistati ne possiede più di uno - seguito da pulitori a vapore per tappeti (29%) e scope a vapore (20%). Ciononostante, anche se gli aspirapolvere sono ritenuti i più efficaci nella rimozione della polvere domestica, un panno bagnato rimane uno strumento di pulizia per il 70% degli italiani.

Per sfruttare al massimo la tecnologia degli aspirapolvere Dyson, è possibile seguire alcune accortezze, come quelle segnalate da Tom McVey, Associate Principal Engineer