I frullatori a immersione, a meno di 100 euro, perfetti per vellutate e passati

L'autunno e l'inverno sono i periodi più freddi dell'anno, per affrontare al meglio le temperature rigide e avere un carico di energia i prodotti di stagione sono perfetti.

Realizzare deliziosi pranzetti con ingredienti autunnali come zucca, broccoli o funghi, non è difficile basta avere un pò di fantasia e gli attrezzi giusti. Zuppe, vellutate o passati sono le ricette a cui è difficile rinunciare. Per realizzare i piatti al meglio e fare contenti i tuoi amici o famigliari, l'alleato in cucina è il frullatore ad immersione.

Pratico e salvaspazio ha avuto un'ampia diffusione, tanto che in commercio ci sono molti modelli. Per non sbagliare e acquistare quello che fa per te, ti suggeriamo i migliori modelli a meno di 50 euro.

Frullatore Bosch con rivestimento soft touch

Leggero, con impugnatura ergonomica e rivestimento soft touch il frullatore a immersione è pratico ed efficiente. Dotato di 12 velocità è in grado di tritare le verdure per realizzare gustose vellutate, grazie alla lama quattro blade, mentre il bicchiere tritatutto permette di sminuzzare anche nella modalità turbo la frutta secca per preparare deliziosi dolci, dal sapore autunnale. Il piede in acciaio, resistente e sicuro, può essere staccato con pochi gesti dal motore per lavarlo tranquillamente in lavastoviglie.

Pro. Il frullatore è versatile e solido.

Contro. IL bicchiere non ha il coperchio.

Kenwood: frullatore a immersione versatile

Con il frullatore ad immersione dotato del sistema Triblade, è possibile impostare la modalità per avere tre differenti tipi di tagli, inoltre le lame in acciaio inox possono sminuzzare omogeneamente e in pochissimo tempo qualsiasi prodotto. Il design ergonomico e l'impugnatura soft touch è realizzato in materiale antiscivolo, così da preparare ogni piatto in poco tempo grazie alla base merlata e l'effetto vortice che assicura risultati perfetti con il massimo della sicurezza. Il frullatore a immersione, poi, è completato da una frusta a filo ideale per montare panna, albume o realizzare gustosi impasti.

Pro. La frusta è versatile e utile.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Il frullatore adatto ad ogni ingrediente: Ariete

Il frullatore a immersione potente e multifunzione grazie alla speciale lama Triblade, frulla qualsiasi ingrediente in pochi secondi, inoltre, il modello è arricchito da un set di accessori pensati per qualsiasi preparazioni. La frusta per montare è ideale per torte e ciambelle, mentre la tazza tritatutto da 500 ml è perfetta per preparare pesti e altre deliziose ricette così da avere la possibilità di accontentare ogni gusto. Il gambo removibile assicura il massimo della pulizia in lavastoviglie.

Pro. La tripla lama realizza composti vellutati e cremosi.

Contro. Il frullatore tende a surriscaldarsi.

Frullatore Bonsenkitchen 5 in 1

Il frullatore dotato di un potente motore consente di realizzare più preparazioni in modo silenzioso e semplice: il bicchiere e la ciotola tritatutto in dotazione, sono ideali per tagliare erbe, noci, formaggio, carne senza sporcare grazie alla chiusura ermetica, la frusta a filo è pensata per montare panna o albume, mentre le doppie fruste sono ideali per preparare ogni tipo di impasto. Il frullatore a immersione con profili in rosso e argento, è versatile, occupa poco spazio e ha un'impugnatura ergonomica per azionarlo in modo semplice e pratico.

Pro. Il frullatore è robusto e versatile.

Contro. Per alcuni utenti il manuale è scarno.

Frullatore Braun con lama aggiuntiva

Vuoi gustare energiche spremute a colazione? Deliziose vellutate a pranzo? Il frullatore ad immersione 4 in 1 è in grado di soddisfare tutti i tuoi desideri. Il misurino progettato per la miscelazione di bevande, frullati o insalate, è accompagnato dalla frusta per sbattere rapidamente le uova e ottenere ciambelle o creme gustose. La ciotola da taglio è ideale per tagliare formaggi duri, cipolle per soffritti o impasti e se vuoi una merenda sana puoi creare direttamente a casa il milk-shake o il succo di frutta.

Pro. Robusto e facile da pulire.

Contro. Per alcuni utenti la ciotola tritatutto è un po' piccola.

Frullatore a immersione Braun con ActiveBlade

Se vuoi cucinare in poco tempo con risultati professionali, il frullatore Braun Multiquick 9 da 1000 W è quello che fa per te. Dotato di tecnologia ActiveBlade è in grado di tritare anche i cibi più duri perché la lama si caratterizza per un movimento verticale nel momento in cui incontra un ostacolo. Il sistema PowerBell Plus, invece, è stato pensato per tritare e miscelare il cibo, mentre quello SmartSpeed ti permette di regolare la potenza del motore in base alle tue esigenze. Il modello versatile include un food processor da 1,5 litri, un tritatutto da 350 ml, un bicchiere graduato da 600 ml, una frusta a filo e uno schiacciapatate.

Pro. Il frullatore è in grado di frullare ogni tipo di ingrediente.

Contro. Per alcuni utenti gli accessori con sono compatibili con il frullatore delle altre serie.

Frullatore a immersione di design: Black+Decker

Il frullatore a immersione in nero e acciaio è ideale se sei alla ricerca di un apparecchio di design ed efficiente. Il modello da 1000 W di potenza è versatile perché è in grado di regolare la velocità in base agli alimenti da tritare, mentre le quattro lame in acciaio inox, permettono di avere la consistenza desiderata in pochi secondi. Nella confezione sono inclusi un tritatutto, un bicchiere dosatore e una frusta in acciaio, inoltre, la struttura ergonomica, è facile da utilizzare e pulire, mentre il cono anti-splash evita gli schizzi.

Pro. La velocità è regolabile.

Contro. Per alcuni utenti il cavo è un po' corto.

Kenwood: frullatore a immersione con schiaciaverdure

Il frullatore a immersione della Kenwood è perfetto se sei alla ricerca di un modello professionale ma che occupa poco spazio. Il motore da 800 W riesce a tritare ogni tipo di ingrediente, anche quelli più difficili con ottimi risultati grazie al sistema Triblade che indirizza la lama in tre posizioni differenti in base al taglio che si vuole ottenere. L'impugnatura ergonomica con rivestimento in Suregrip assicura una presa salda a cui va aggiunta una varietà di accessori per cucinare ogni tipo di piatto: un bicchiere graduato da 750 ml, una frusta a filo per i dessert e lo schiacciaverdure per composti cremosi e vellutati.

Pro. Il frullatore è adatto a ogni tipo di alimento.

Contro. Non tutte le componenti possono essere lavate in lavastoviglie.

Frullatore a immersione Bosch portatile

I frullatori a immersione devono essere robusti e maneggevoli e il modello della Bosch racchiude in sé tutte queste caratteristiche: il motore da 750 W e le 12 velocità sono ideali per frullare e sminuzzare ogni tipo di alimento. Piccolo, compatto e leggero, è l'apparecchio ideale da avere sempre con sé in ogni occasione, anche fuori casa, inoltre, è dotato di un contenitore con doppia lama per tritare, una lama supplementare in grado di frullare anche il ghiaccio e una frusta per montare i bianchi d'uovo e la panna. Il piede con 4 lame può essere sganciato facilmente e lavato a mano o in lavastoviglie.

Pro. Il frullatore è resistente e ben fatto.

Contro. Il bicchiere non ha il coperchio.

Russell Hobbs: frullatore a immersione 3 in 1

Il frullatore a immersione 3 in 1 è la soluzione perfetta se ami cucinare, ma non hai molto spazio e vuoi utilizzare più apparecchi nello stesso tempo! Il modello ti permette di frullare, tritare, montare a sbattere gli alimenti risparmiando tempo e con risultati da veri chef. Preparare salse per l'aperitivo, verdure per il ragù, vellutate per un'alimentazione sana o frullati per fare il pieno di energie sarà un gioco da ragazzi con questo frullatore a immersione dal design accattivante.

Pro. Buon rapporto qualità/prezzo.

Contro. Per alcuni utenti non è molto robusta.

