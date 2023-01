Le migliori macchine per un caffè come fatto al bar: la nostra classifica

Ami il caffè espresso del bar e vorresti poterlo gustare comodamente anche a casa tua? Se preparare il caffè per te è un’arte, ma sei stanco di aspettare le lunghe attese con la moka, la soluzione ideale è la macchina da caffè.

Con cialde, capsule o polivalenti, i modelli sono davvero tanti. Vediamo insieme la migliore macchina da caffè espresso per gli intenditori che vogliono godersi una pausa come si deve!



Nespresso Inissia: il prodotto più venduto online

Se vuoi un caffè sempre perfetto, il modello è irrinunciabile. La macchina da caffè dal design elegante e dalle linee moderne è disponibile in diversi colori per adattarsi ad ogni stile. Grazie al sistema di riscaldamento rapido, basta premere un solo pulsante e in soli 25 secondi l'acqua raggiunge la temperatura ideale per preparare fino a 9 caffè espresso o lungo. La griglia regolabile oltre a raccogliere le gocce permette di usare tazze di dimensioni differenti, per bere il caffè senza la preoccupazione di dover ripulire tutto. La funzione di risparmio energetico, spegne automaticamente la macchina dopo nove minuti di inattività, per un elettrodomestico efficiente e green. Con le 16 capsule incluse potrai assaporare tutti i gusti e scegliere quello che fa al caso tuo!

Pro. Occupa poco spazio e riesce ad arrivare a temperatura in pochi secondi.

Contro. Il filo per l’alimentazione è corto.

Scopri di più su Amazon

De' Longhi Magnifica: perfetta per macinare i chicchi di caffè

Prestazioni avanzate e design accattivante sono i tratti distintivi di questa macchina da caffè. Con il macina chicchi integrato avrai la possibilità di avere il caffè sempre fresco ogni giorno e regolabile su 13 livelli di macinatura. Grazie al regolatore di polvere e acqua potrai scegliere l’intensità del gusto per un espresso impeccabile. Sei amante del cappuccino? Con il programma System potrai bere ottimi cappuccini dal gusto impareggiabile e con una schiuma densa e abbondante. Il pannello di controllo a Led con tasti soft touch permette di preparare 2 tazze di caffè contemporaneamente con una sola infusione. La funzione Thermoblock è pensata per riscaldare solamente l'acqua necessaria in base alla bevanda e limitare gli sprechi, mentre il sistema automatico di pulizia del circuito si avvia dopo ogni utilizzo, per gustarsi il caffè senza pensieri.

Pro. Programmi automatici di risciacquo e decalcificazione.

Contro. Consuma molta acqua a causa dei risciacqui.

Scopri di più su Amazon

Nespresso Pixie: essenziale e di design

Le dimensioni contenute si associano a linee eleganti e raffinate, gli inserti in acciaio la rendono adatta sia alla cucina che all’ufficio. Dotata di interfaccia One Touch, basta un semplice tocco per regolare la lunghezza del caffè, la pompa ad alta pressione consente al caffè di sprigionare tutto il gusto delicato e gli aromi delle capsule per un risultato denso e cremoso. Il sistema di riscaldamento rapido assicura la temperatura ideale in soli 25 secondi. Quando finisce l'acqua i lati della macchina si illuminano di rosso per ricordare che è il momento di riempire il serbatoio. Oltre a poter gustare l’espresso intenso, caldo e dalla consistenza avvolgente, la macchina è dotata di un sistema di spegnimento automatico dopo nove minuti di inattività per azzerare ogni tipo di consumo.

Pro. Grazie alla segnalazione del serbatoio vuoto, non si rischia di rimanere senza acqua.

Contro. La macchina del caffè gocciola ancora dopo aver finito di erogare il caffè.

Scopri di più su Amazon



Nescafè Dolce Gusto Mini Me: per preparare deliziose bevande

Sei appassionato anche di tè, tisane o infusi? La macchina a cialde è versatile e consente di preparare qualunque bevanda in poco tempo. Il sistema ad alta pressione permetterà di ottenere un caffè con una crema ricca e vellutata, proprio come al bar: piccola, compatta ed economica, grazie alla funzione eco-mode consente di risparmiare utilizzandola solo quando è necessario. La macchina versatile permette di preparare con facilità anche deliziose bevande fredde, mentre con l’erogazione fino a 15 bar di pressione potrai iniziare la giornata con un caffè di qualità, corposo arricchito da una crema densa e vellutata.

Pro. La macchina è silenziosa e produce bevande di qualità.

Contro. Il serbatoio dell’acqua è un po’ piccolo.

Scopri di più su Amazon

De' Longhi: per un cappuccino come quello fatto al bar

La macchina da caffè unisce tradizione e innovazione in un unico elettrodomestico, basta premere un solo pulsante e tutte le funzioni verranno attivate. Dotata del braccetto centrale è possibile preparare il caffè sia con le cialde che con la polvere, per avere un espresso come fatto al bar. Ami il cappuccino, ma vuoi gustartelo comodamente a casa tua? Con il sistema Cappuccino System potrai preparare una schiuma densa e abbondante, grazie alla miscela perfetta di vapore, aria e latte. Il serbatoio d'acqua con capacità di 1 l non solo permette di preparare caffè e cappuccino per tutta la famiglia in ogni momento, ma il contenitore estraibile facilita la pulizia.

Pro. Schiuma di latte densa e corposa grazie al Cappuccino System.

Contro. La macchina non ha l’interruzione automatica di erogazione del caffè.

Scopri di più su Amazon

Ariete: macchina dal design retrò

La macchina da caffè è caratterizzata da un design retrò raffinato e curato nei minimi particolari, le finiture metalliche e il termometro ricordano le macchine d'altri tempi. Disponibile nel modello in rosso, per dare grinta agli arredi della cucina, l’elettrodomestico facile da usare è anche semplice da pulire grazie al vassoio estraibile che si lava anche in lavastoviglie. Il serbatoio trasparente ti permette di tenere sotto controllo il livello dell'acqua per non rimanere mai senza. Per un caffè buono come al bar potrai usare sia le cialde che il caffè macinato grazie al porta filtro bivalente e scegliere quello che fa per te con un semplice gesto.

Pro. Compatta ed elegante è anche facile da pulire.

Contro. Per alcuni utenti controllare il livello dell’acqua è difficile.

Scopri di più su Amazon

De'Longhi Dedica: macchina da caffè manuale

Preparare il caffè è un piacevole rituale che permette di iniziare bene le giornate, con questa macchina automatica, potrai preparare un caffè come quello fatto al bar. La polvere inserita nell’apposito filtro e pressata, permette di realizzare una bevanda ricca di aromi. Quando non hai abbastanza tempo si trasforma in una pratica macchina con cialde già dosate, grazie alla funzione Cappuccino System è possibile preparare il latte caldo o la schiuma per cremosi cappuccini. Ideale per ogni gusto, la macchina è dotata del sistema Flow Stop che permette di personalizzare la lunghezza del caffè. Il modello ha un design e uno stile moderno, completato da una base su due altezze: per le tazzine del caffè e per quelle dei cappuccini. La marcia in più? Il vano superiore porta tazze, così da avere il necessario sempre a portata di mano.

Pro. La macchina è silenziosa ed è facile da utilizzare.

Contro. Il portatazze non ha la funzione riscaldamento.

Scopri di più su Amazon

De’Longhi Lattissima: per preparare ottimi cappuccini

Gli amanti del cappuccino e del latte macchiato non possono farsi sfuggire questa macchina per il caffè. L’elettrodomestico con sistema brevettato Automatic Cappuccino, preparerà la tua bevanda preferita in pochi minuti. Dotata del sistema one touch, ti permette di scegliere facilmente tra 6 tasti dedicati, 2 sono pensati per preparare gustosi caffè e 4 per latte, inclusa la modalità Creamy. Dopo l’utilizzo il contenitore del latte può essere estratto e messo in frigo, pronto per il prossimo cappuccino. Disponibile in argento o nero, ti permette di avere un accessorio raffinato e di design all’interno della cucina: con la sua forma compatta e con le linee squadrate si adatterà allo stile moderno.

Pro. La schiuma è densa e cremosa.

Contro. Dopo l’erogazione del caffè la macchina continua a gocciolare ancora per un po’.

Scopri di più su Amazon

Cecotec: macchina con doppia uscita

Per preparare il caffè per tutta la famiglia in poco tempo, questa macchina con doppia uscita è perfetta. Il modello permette di avere in tavola in pochi minuti il caffè espresso e il cappuccino, grazie alla pressione a 20 bar avrai una bevanda con il massimo dell’aroma e cremosità. Il controllo digitale EasyTouch è intuitivo e permette di scegliere facilmente la funzione che preferisci grazie agli indicatori luminosi, il serbatoio dell’acqua da 1,5 litri può essere estratto facilmente per semplificare la pulizia. Il vassoio scaldatazze in acciaio inossidabile, include un cucchiaino dosatore con pressa per il caffè.

Pro. Il vapore e la pressione a 20 bar sono ottimi per preparare il cappuccino.

Contro. Per alcuni utenti il caffè non è molto caldo.

Scopri di più su Amazon

Lavazza a Modo Mio Jolie: macchina da caffè silenziosa

Preparare il caffè a ogni ora è possibile con questa macchina estremamente silenziosa grazie alla rumorosità pari a 44 db. Il modello oltre a non produrre rumore, ha un design elegante con linee armoniose e disponibile in 3 colori: Il bianco e il nero sono pensati per chi ama lo stile classico, la versione rossa è perfetta per chi vuole dare carattere alla cucina, con un tocco di modernità. Facile da utilizzare, è dotata di un unico pulsante Stop&Go retroilluminato, per scegliere la quantità di caffè che desideri. Completata da una griglia poggia tazza in ABS e removibile, potrai realizzare in base ai gusti un espresso classico o un caffè lungo. Dotata di spegnimento automatico dopo 9 minuti garantisce il risparmio energetico.

Pro. È silenziosa e arriva a temperatura subito.

Contro. La quantità d’acqua erogata non può essere programmata.

Scopri di più su Amazon

Le tipologie di macchine da caffè

Le macchine da caffè sono diverse e ognuna permette di preparare la bevanda in base ai propri gusti. Prima di scegliere quella adatta vediamo i modelli in commercio.

Macchine da caffè a capsule

Sono le più diffuse perché è possibile preparare il caffè in pochi secondi con una manutenzione o pulizia semplice e veloce. Le capsule realizzate anche in materiali biodegradabili, permettono al caffè di preservare l’aroma e di non sporcare l’apparecchio, basa inserirle nell’alloggiamento, premere il pulsante d’avvio e la bevanda è pronta!

Macchine da caffè a cialde

Anche questo modello è tra i più acquistati, proprio per la semplicità d'uso, si differenzia dalle precedenti dalla presenza di un braccetto in sostituzione dell'alloggiamento. Basta chiuderlo per fare pressione sulla cialda e avviare la preparazione del caffè, le cialde realizzate in carta biodegradabile, contengono all’interno fino a 7 grammi di caffè.

Macchine da caffè manuali

Per chi ama le macchine come quelle del bar, il modello manuale è quello che si avvicina di più, i chicchi macinati si inseriscono nel braccio. La polvere deve essere pressata bene per evitare che esca fuori, alcuni modelli di fascia alta hanno il macina caffè incluso, per una bevanda con un aroma intatto.

Macchine da caffè automatiche

Se non sei molto abile con le macchine manuali, ma non vuoi privarti della bevanda espressa, puoi scegliere quella automatica. Con questo modello è possibile dosare il caffè in base alle tue esigenze grazie al macina chicchi. In alcuni casi sono dotate anche di scaldatazze, per gustare il caffè alla giusta temperatura.

Le funzioni da non farsi sfuggire

Se hai poco tempo, ma non vuoi rinunciare a un caffè di qualità, quando scegli la macchina devi prendere in considerazione alcuni aspetti. Vediamo a cosa è impossibile rinunciare:

Autospegnimento : pensato per i più distratti, con questa funzione la macchina si spegne dopo un periodo di inattività, ideale per ridurre i costi in bolletta

: pensato per i più distratti, con questa funzione la macchina si spegne dopo un periodo di inattività, ideale per ridurre i costi in bolletta Riscaldamento veloce : la macchina arriva a temperatura in pochi secondi anche quando si ha poco tempo a disposizione

: la macchina arriva a temperatura in pochi secondi anche quando si ha poco tempo a disposizione Thermoblock : realizzare il caffè alla giusta temperatura, permette di assaporarne tutto l’aroma, con questa funzione, in automatico viene impostata quella ideale in base alla bevanda

: realizzare il caffè alla giusta temperatura, permette di assaporarne tutto l’aroma, con questa funzione, in automatico viene impostata quella ideale in base alla bevanda Stop erogazione: le macchinette realizzano caffè deliziosi perché in automatico miscelano la giusta quantità di polvere e acqua

Manutenzione della macchina da caffè

Ogni tipologia di macchinetta ha bisogno della manutenzione costante per evitare che calcare o residui di caffè intasino i tubi che a lungo andare possono portare alla rottura dell’apparecchio.

Vediamo come conservarla la meglio:

svuotate il vassoio porta gocce , meglio se giornalmente, per evitare l’accumulo di germi

, meglio se giornalmente, per evitare l’accumulo di germi almeno una volta a settimana smontate tutte le parti amovibili e lavale con il detersivo per rimuovere residui di caffè

e lavale con il detersivo per rimuovere residui di caffè decalcifica la macchinetta almeno una volta al mese, per rimuovere ogni residuo di calcare. Oltre a prodotti appositi potrai preparare una miscela naturale composta da un bicchierino di aceto e due di acqua

Le tipologie di caffè

Per realizzare un buon caffè oltre alla macchinetta è importante la qualità, scegliere quello che si avvicina di più ai tuoi gusti permette di assaporare una bevanda dal sapore intenso.

Le specie di piante di caffè sono circa 60, ma quelle che vengono commercializzate di più sono essenzialmente quattro: arabica, robusta, liberica ed excelsa. Vediamo le caratteristiche.

Qualità Arabica

Tra le specie più antiche, è caratterizzata da frutti simili alle ciliegie con all’interno chicchi grossi e dalla forma piatta. Le varietà sono tante e hanno aromi differenti in base alle zone di coltivazione come Arabia, Brasile, Colombia, Sud America o India.

Tutte sono caratterizzate da una torrefazione lenta che permette di avere una bevanda dal gusto delicato, ma intenso. Il caffè dolce ha un retrogusto di cioccolato, che produce una crema color nocciola.

Qualità Robusta

Originaria dell’Africa Occidentale viene coltivata nella fascia dei Tropici, è in Asia Sudorientale. I frutti simili alle ciliegie, hanno all’interno due chicchi più piccoli rispetto alla precedente, ma con un livello di caffeina più alto. Il caffè più amaro, ha una consistenza cremosa e un gusto deciso.

Qualità Liberica

Meno diffusa rispetto alle altre due, è originaria della Liberia e del Ghana, ha bisogno di temperature alte e molta acqua. Solitamente viene miscelata con altre tipologie di caffè. Dal profumo gradevole, i fiori vengono essiccati per produrre infusi, un modo diverso per assaporare il caffè.

Qualità Excelsa

Scoperta in Africa è considerata una varietà della liberica, ma resiste alla siccità. I chicchi perfetti sono quelli maturi ma non troppo, che donano al caffè un gusto pregiato, simile all’arabica.