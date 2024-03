Bespoke Jet AI di Samsung: potenza superiore e intelligenza artificiale al servizio della casa

La casa è il luogo in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo e siamo alla continua ricerca di elettrodomestici in grado di assicurare una pulizia approfondita in poco tempo. Per quanto riguarda i pavimenti l’apparecchio di cui non possiamo fare a meno è l’aspirapolvere.

Quando si parla di questo tipo di dispositivo Samsung si conferma leader del settore, a testimoniarlo ci sono apparecchi di ultima generazione come l’aspirapolvere senza fili Bespoke Jet AI. L’abbiamo provata per voi.

Design e ingombro ridotto: l’essenza della praticità

Iniziamo la nostra recensione della Bespoke Jet AI partendo dal design. Nelle case, spesso sempre più piccole, gli apparecchi devono essere pratici e poco ingombranti e l’aspirapolvere della Samsung risponde in pieno a queste esigenze. Il design di questo modello è essenziale e maneggevole e ricorda quelli degli altri aspirapolvere della stessa linea.

Il vero punto di forza è la stazione di ricarica e svuotamento che ha linee essenziali e minimal. C’è da considerare poi, che la stazione funge anche da base su cui posizionare l’aspirapolvere quando non lo usiamo. A questo va aggiunto un supporto per gli accessori che permette di averli tutti a portata di mano e in ordine.

Nell’ambito del design può essere fatto rientrare anche il display, molto intuitivo. L’elettrodomestico si aziona tramite un pulsante centrale, mentre i due laterali sono pensati per cambiare la modalità Min, Med, Ai, Max e Jet. Sullo schermo poi, appaiono anche le informazioni di base come il tempo di autonomia, eventuali segnalazioni di errore o interventi di manutenzione.

Un aspirapolvere completo di tutto

L’aspirapolvere deve rispondere alle differenti esigenze di pulizia e la Bespoke Jet AI è in grado di venire incontro a tutte le necessità grazie a una vasta gamma di accessori. Nella confezione è possibile trovare la lancia allungabile, un flessibile angolare, il supporto per gli accessori, una seconda batteria con una base di ricarica e i sacchetti di ricambio. A questi si aggiungono due spazzole con i led: la Active dual led è pensata per le superfici dure e i tappeti, la Slim led solo per le superfici dure ed è dotata di un sistema anti-groviglio. Infine, c’è una spazzola per rimuovere i peli degli animali da divani e imbottiti.

Un elettrodomestico che si basa sull’Intelligenza Artificiale

Tra gli aspetti importanti quando si è alla ricerca di un aspirapolvere senza fili ci sono l’autonomia e la potenza del motore. La Bespoke Jet AI ha quattro modalità di potenza, un aspetto positivo che permette di aspirare anche lo sporco più resistente con una sola passata. Il merito non è solo della potenza del motore, ma anche delle spazzole con rullo rotante. A questo occorre aggiungere che l’aspirapolvere è dotato della modalità AI che ho trovato personalmente interessante.

Questa opzione ha il vantaggio di regolare la potenza in base al pavimento e allo sporco che rileva: l’elemento positivo è la possibilità di aumentare l’autonomia della batteria perché variando la potenza si evita che l’apparecchio consumi energia in zone della casa che non sono particolarmente sporche. Utilissima è anche la modalità jet che ha una forza di aspirazione più efficace di quella max, nonostante sia comunque molto potente. Un dettaglio da non sottovalutare poi è la doppia batteria che grazie alla presenza di un doppio alimentatore può essere caricata contemporaneamente assicurando un’autonomia maggiore.

La Clean Station è l’essenza della comodità

Passiamo ora alla Clean Station che è molto di più di una stazione di svuotamento. Il supporto funge anche da base per l’aspirapolvere e da base di ricarica. Il merito e del design perché a differenza di altri supporti simili che vanno agganciati alla parete, questa sta in piedi da sola grazie alla base circolare. Ecco perché può essere posizionata dove preferite. Se a questo aggiungete che il suo design minimal sta bene ovunque, può diventare anche un elemento d’arredo. La stazione è molto intuitiva perché basta poggiare l’aspirapolvere nell’apposito alloggiamento e parte in automatico la ricarica.

Per quanto riguarda la modalità svuotamento, anche in questo caso la modalità d’uso è molto semplice, potete appoggiare l’aspirapolvere e in automatico si aziona lo svuotamento del serbatoio. In alternativa basta premere il pulsante start che si trova nella parte anteriore della stazione di svuotamento. Una volta terminata la rimozione dello sporco, in automatico ci sono la diagnostica dell’apparecchio e la rimozione di eventuali residui incassati.

I residui di polvere finiscono all’interno di un sacchetto capiente posizionato dentro la station. Sia lo svuotamento che la rimozione del sacchetto sono così facili ed efficaci che non si corre il rischio di entrare in contatto con lo sporco, la soluzione ideale per chi soffre di allergie.

Conclusioni

L’aspirapolvere Bespoke Jet AI ha una potenza di aspirapolvere notevole avvantaggiata anche dall’ampia autonomia. La vasta gamma di accessori, poi, permette di raggiungere ogni angolo della casa facilmente e senza fatica, basti pensare al tubo telescopico e alla spazzola per i peli di animali.

L’aspirapolvere è facile da utilizzare grazie al pulsante d’accensione che dopo essere stato azionato non va mantenuto premuto. Molto silenzioso anche nella modalità max, l’elettrodomestico è anche leggero e può essere manovrato senza fatica. Il fiore all’occhiello infine è la modalità AI che consente di adattare la potenza in base allo sporco e soprattutto la base di ricarica svuotamento che libera dallo sporco e dalla polvere senza doverla mai toccare.