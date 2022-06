Bespoke Jet: abbiamo provato per voi la nuova aspirapolvere Samsung

Pulire casa è un’attività faticosa, che porta via molto tempo, per questo la scopa è stata sostituita dall’aspirapolvere. Con l’apparecchio elettrico ogni granello di polvere viene rimosso facilmente e in pochi secondi. Questo è il tratto distintivo della Samsung Bespoke Jet, in cui design, tecnologie ed efficienza tecnica si sposano alla perfezione e danno vita ad una scopa elettrica versatile, in grado di rispondere ad ogni esigenza. L’abbiamo provata per voi, ecco le sue caratteristiche principali.

Design elegante

La linea Bespoke della Samsung si caratterizza per un design elegante e personalizzato che ha nel frigorifero il suo prodotto di punta. L’ultima arrivata del brand coreano, però, non tradisce la filosofia della linea ed è l’esempio perfetto di un design accattivante e sobrio, mai sopra le righe, che permette di utilizzare l’aspirapolvere come un vero e proprio elemento d’arredo. I colori raffinati (nel nostro caso abbiamo provato la versione blu notte, ma è disponibile anche in verde e bianco), si abbinano alla perfezione con le linee arrotondate della Clean Station, creando una combo in cui il punto di forza sta tutto nell’eleganza.

Praticità d’uso del display

La scopa elettrica deve essere facile da utilizzare, oltre che intuitiva e la Bespoke Jet è tutto questo se prendiamo in considerazione il display LCD posto sulla parte superiore del motore, che può essere considerato un vero e proprio centro di controllo. È dotato di un interruttore centrale che accende l’apparecchio nella modalità Mid (preimpostata), ma grazie ai pulsanti + e –posti ai lati dell’accensione è possibile scegliere tra Min, Max e Jet. Il display oltre a indicare quale modalità stiamo usando, segnala anche il livello della batteria, in questo modo siamo sempre informati del tempo che ci rimane a disposizione così organizzare in modo preciso le nostre pulizie.

Ma la caratteristica che fa la differenza è il messaggio di errore che indica esattamente l’eventuale problema in modo da risolverlo facilmente.

Gli accessori per ogni necessità

La Samsung Bespoke Jet è ricca di accessori. Accanto alla spazzola combinata con bocchetta piccola e spazzola estensibile a setole morbide, allo strumento per fessure per luoghi difficili da raggiungere, troviamo tre spazzole pensate per essere utilizzate su ogni tipo di pavimento che vengono agganciate a un’asta telescopica allungabile, così da poter raggiungere ogni angolo della casa.

La Slim Action Brush è una spazzola per pavimenti con un rullo morbido, adatto per pavimenti duri e che nello stesso tempo protegge le superfici delicate dai graffi, aspirando efficacemente lo sporco.

La Jet Dual Brush, invece, è pensata per pavimenti morbidi come la moquette, ma l’abbiamo provata sui tappeti a pelo corto con ottimi risultati. L’accessorio è in grado di rimuovere lo sporco più ostinato, ma anche i residui più grandi con la stessa efficienza. Questa spazzola, come la precedente, è dotata di una parte snodata che permette di muoverla facilmente e con poco sforzo così da poter raggiungere ogni angolo della stanza.

La scopa elettrica, poi, ha in dotazione una mini spazzola, la Pet Tool, composta da un rullo con setole e plastica che riesce a rimuovere i peli degli animali domestici da divani o tappeti.

Gli accessori sono sempre a portata di mano e possono essere conservati comodamente su un piedistallo che funge anche da caricabatteria, un punto di forza perché in questo caso si avrà a disposizione sempre una batteria di riserva carica da utilizzare nel momento del bisogno.

Caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere si contraddistingue per un design ricercato, ma anche e soprattutto per una potenza di aspirazione che non ha nulla da invidiare ad altri elettrodomestici. Riesce a rimuovere efficacemente lo sporco in modalità Min, soprattutto quando si tratta di briciole, ma è nella modalità Mid che esprime al massimo le sue potenzialità perché elimina polvere e peli di animali con una sola passata senza lasciare residui. Va da sé che nei livelli superiori, il livello di potenza e qualità della pulizia crescono esponenzialmente.

Questa efficienza si accompagna a un livello di rumore non elevato per essere una scopa elettrica senza sacchetto, di conseguenza è possibile utilizzarla in ogni ora del giorno.

La praticità dell’aspirapolvere si ritrova anche nell’impugnatura ergonomica e nel peso ridotto, quindi facile da spostare grazie anche agli snodi posti sul collo delle spazzole, che rimangono piatte sul pavimento senza oscillare.

La potenzialità della Clean Station

Il vero tratto distintivo dell’aspirapolvere Bespoke Jet è la Clean Station, dotata di un sacchetto di raccolta al suo interno pensato per effettuare lo svuotamento automatico del contenitore della scopa elettrica con capacità 0,5 L. Basta posizionare l’apparecchio sulla stazione di svuotamento, premere il pulsante start/stop posizionato nella parte frontale della struttura e in pochi secondi il contenitore della scopa elettrica verrà svuotato. A questo punto non resta che premere nuovamente il pulsante di avviamento e l’aspirazione dello sporco verrà fermata. Prima di utilizzare nuovamente la scopa elettrica basterà rimuoverla dalla stazione e chiudere il coperchio posto sotto il contenitore di raccolta. Il vantaggio è quello di poter rimuovere lo sporco senza entrare in contatto con la polvere, inoltre il sacchetto (nella confezione ce ne sono tre in dotazione) ha un’ampia capacità. Durante la prova di tre settimane, il sacchetto di raccolta risultava pieno solo per un terzo.

La Clean Station non è solo una stazione di pulizia, ma anche una base di ricarica. Quando si termina l’utilizzo della scopa elettrica è sufficiente posizionarla sulla stazione e l’apparecchio si ricaricherà, mostrando costantemente la percentuale sul display.

Durata della batteria

La Samsung Bespoke Jet è una scopa elettrica senza fili, quindi la durata della batteria è fondamentale. Nella modalità Min dura circa 60 minuti, mentre in quella Mid circa 25 minuti, durata perfetta per pulire un appartamento di dimensioni medio piccole tre volte di seguito prima di scaricarsi. Grazie alla batteria di ricambio, comunque, non si corre il rischio di interrompere le pulizie a metà. I tempi di ricarica delle singole batterie, invece si aggirano attorno alle 2 ore e mezza.

Manutenzione e pulizia

La scopa elettrica ha un contenitore trasparente con all’interno due filtri, uno Hepa con sistema multi strato e un filtro in acciaio. La caratteristica del contenitore e dei filtri è quella di poter essere smontati dal motore centrale così da poterli lavare separatamente e avere un apparecchio sempre pulito.

La facilità di pulizia riguarda anche nelle spazzole, la Slim Action Brush e la Jet Dual Brush hanno un sistema di sgancio che permette di lavare i singoli componenti con un panno umido e rimuovere lo sporco in profondità.

Conclusioni

Samsung Bespoke Jet è un aspirapolvere potente e versatile da usare, grazie alle numerose spazzole in dotazione che si adattano ad ogni tipo di pavimento ed esigenza, in particolare se in casa si hanno animali domestici.

Il display, poi, permette di avere sempre sotto controllo non solo la potenza, ma anche il livello della batteria, ma soprattutto segnala tempestivamente possibili problemi.

Quello che regala davvero una marcia in più all’apparecchio, però, è il sistema di svuotamento automatico che si aziona premendo semplicemente un pulsante. La stazione, che funziona anche da base di ricarica è anche molto bella esteticamente con un aspetto naturale ed elegante, in grado di integrarsi con ogni ambiente.