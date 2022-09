Le migliori cassettiere per un ufficio arredato con stile

Documenti, accessori o fogli, sono tanti gli oggetti da riporre che non sempre trovano la giusta collocazione all’interno dell’ufficio e non solo. Le cassettiere semplici, ma di design, sono l’arredo giusto per conservare gli oggetti più importanti.

Da sistemate in un angolo o sotto la scrivania, devono integrarsi alla perfezione allo stile dell’ufficio o della camera dei ragazzi e regalargli un tocco di eleganza. Trasparenti o in legno vediamo i modelli che ti permettono di conservare e avere l’ufficio in ordine



Cassettiera con rotelle

Pratica e versatile, la cassettiera è perfetta per l’ufficio e la camera dei ragazzi perché ha uno stile semplice e lineare che consente di integrarsi alla scrivania e all'arredamento della stanza. I tre cassetti sono ideali per conservare fogli, documenti o altri piccoli oggetti, per avere tutto a portata di mano e in ordine. Il mobiletto con ruote è dotato di guide resistenti a estrazione totale che permettono ai cassetti di essere estratti completamente, pronti a sorreggerla senza ribaltare il mobiletto. Il vassoio in cui mettere i fogli e la serratura completano la cassettiera facile da spostare grazie alle 4 ruote di cui due dotate di freno è l'elemento d'arredo perfetto per completare ogni camera.

Pro. I cassetti scorrono bene e sono profondi.

Contro. Per alcuni utenti le rotelle sono difficili da posizionare.

Scopri di più su Amazon

Cassettiera in legno

Ami uno stile semplice, caldo e accogliente? La cassettiera in legno di pino massiccio sostenibile ed ecologico si adatta perfettamente a un ufficio dallo stile moderno ed elegante. Grazie alle quattro rotelle è possibile spostare l'elemento d'arredo in ogni angolo della camera senza alcuna difficoltà. I 6 cassetti e il materiale impermeabile e facile da mantenere permette di avere un elemento d'arredo robusto e resistente.

Pro. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro. Per alcuni utenti le istruzioni non sono chiare.

Scopri di più su Amazon

Cassettiera a torre

Per avere sotto controllo i documenti importanti e trovarli in pochi secondi, la cassettiera da ufficio con cassetti trasparenti è la soluzione ideale. Solida e pratica può essere usata anche nella camera dei piccoli e contenere i loro giochi. Disponibile in differenti altezze, dimensioni e colori, tutti i cassetti non solo sono formati da una maniglia integrata per facilitare l'apertura, sono perfetti per archiviare documenti in formato A4. La parte superiore, poi è concava così da poter posizionare gli oggetti più importanti e averli sempre a portata di mano.

Pro. La cassettiera permette di avere tutto in ordine.

Contro. Per alcuni utenti è poco stabile.

Scopri di più su Amazon

Cassettiera ecologica

La cassettiera in legno con finiture in acciaio è ampia e resistente, ma soprattutto ecologica perché il pannello frontale è realizzato al 100% con legno riciclato, l’aspetto pulito ed essenziale è una delle caratteristiche che rendono l’arredo unico e di design. Dotata di tre cassetti con serratura, ti permette di avere tutti i documenti al sicuro, mentre le ruote piroettanti e autofrenanti non solo assicurano stabilità, ma anche un'ottima stabilità.

Pro. La cassettiera è resistente e di design.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Cassettiera bianca

La cassettiera disponibile in bianco è perfetta per l’ufficio o per la camera dei bambini perché ha uno stile essenziale in grado di adattarsi ad ogni ambiente grazie anche alle maniglie in acciaio satinato. Le 5 ruote piroettanti permettono di spostarla con pochi sforzi in un angolo della stanza o sotto la scrivania a seconda delle necessità e avere tutti i documenti più importanti sempre a portata di mano.

Pro. La cassettiera è funzionale.

Contro. Per alcuni utenti il fondo dei cassetti non è resistente.

Scopri di più su Amazon

Cassettiera di design

La cassettiera deve essere pratica, funzionale, ma soprattutto di design e questo modello riesce ad accontentare ogni necessità. Realizzata in acciaio è in grado di combinare perfettamente la resistenza con un aspetto ricercato grazie alle linee arrotondate. Dotata di due cassetti superiori, con serratura, riescono a contenere fino a 15 kg, lo scomparto più grande è in grado di contenere al suo interno fino a 20 kg. La cassettiera è perfetta per organizzare ogni documento perché all'interno ha un vassoio per cancelleria, una barra per cartelle sospesa e 5 ruote di cui 2 coplete di freni per bloccarle in posizione.

Pro. La cassettiera è di qualità ed è resistente.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!