Camerette bambini da arredare? Letti e armadi per un ambiente sicuro e pratico

Quando si scelgono gli arredi delle camerette bambini la prima cosa a cui pensiamo è quella di acquistare mobili economici convinti che dureranno solo alcuni anni.

A differenza di quello che pensiamo, letti, armadi e scrivanie devono essere di qualità e soprattutto sicuri, così da consentire ai piccoli di muoversi in libertà e di giocare con i loro amichetti.

Non sempre in casa si ha lo spazio sufficiente, in nostro aiuto arrivano soluzioni salvaspazio che permettono di avere tutto quello che vogliamo anche se la cameretta per i bambini non è ampia.

Inoltre, spesso i fratellini sono costretti a condividere lo stesso ambiente pur avendo età differenti, con bambini e ragazzi che hanno esigenze diverse bisogna trovare un arredamento che sia un compromesso tra la voglia di giocare dei più piccoli e l’esigenza di avere un angolo studio per i più grandi.

Se siamo alla ricerca di idee per rinnovare le camerette bambini, ecco alcune soluzioni che permettono di coniugare al meglio spazio, esigenze e design!

Letti a ponte

Abbiamo poco spazio e vogliamo che i nostri ragazzi abbiano tutto a disposizione? Allora le camerette a ponte sono tra le soluzioni più efficienti nelle camere per bambini. In questo caso l’armadio circonda il letto e lo sormonta come un ponte, creando continuità senza rinunciare ad un ampio guardaroba, tutto realizzato in legno di frassino. Il letto con rete a doghe in legno, è arricchito da una brandina estraibile con rete a maglie metalliche. Bello e di design, il letto a ponte è dotato di un armadio con ante a battente, 3 cassetti, e un comodino con mensole per sistemare gli oggetti più importanti e averli sempre a portata di mano.

Letti a soppalco

I letti a soppalco sono la soluzione perfetta se abbiamo una camera bambini piccola. In questo caso il letto è posizionato nella parte superiore così da sfruttare la parte inferiore ed inserire una scrivania, una libreria, oppure un secondo letto. Realizzato in laminato di quercia, gli angoli arrotondati e le barriere protettive sono sicuri e garantiscono la massima stabilità della struttura. Perfetto per avere un angolo studio organizzato, il mobile ha la scrivania incorporata, uno scaffale con 3 vani aperti e 3 cassetti, un armadio che circonda la struttura e una scala con 4 gradini per salire e scendere dal letto comodamente.

Pro. La struttura è carina e ben fatta.

Contro. Per alcuni utenti i cassetti sono poco resistenti.

Letti a castello

Se abbiamo più figli, ma un’unica cameretta bambini a disposizione, il letto che fa per noi è quello a castello. Versatile e funzionale è la soluzione che va bene sia per i bambini che per i ragazzi, basta scegliere un modello universale adatto ad ogni età come questa struttura dotata di un armadio chiuso per avere tutto in ordine. Perfetto per chi ha una famiglia numerosa, il mobile formato da 3 letti è allo stesso tempo versatile perché permette di trasformate il letto in più e utilizzarlo come cassettone, così da avere più spazio per il guardaroba. Il design contemporaneo con colori moderni dona un tocco in più alla camera.

Armadio con ante a battente

Nelle camerette per bambini gli armadi non possono mancare perché oltre ad essere indispensabili per conservare tutto il guardaroba possono dare stile e carattere a una stanza, i più diffusi sono quelli con ante a battente. Il modello realizzato in legno laminato è disponibile in differenti colori come il bianco per chi ama uno stile semplice e lineare o il marrone e il beige per chi preferisce avere una camera caratterizzata dal classico effetto caldo tipico del legno. Il modello è pensato per conservare il guardaroba di due bambini perché è formato da 4 ante a battente e 2 cassetti, inoltre la struttura ha al suo interno un bastone appendiabiti per ogni lato e 2 ripiani.

Pro. L’armadio è capiente.

Contro. La qualità del materiale è commisurata al prezzo.

Armadio con ante scorrevoli

Se non vogliamo rinunciare all’armadio anche nelle camerette per bambini più piccole, con il modello ad ante scorrevoli avremo un elemento d’arredo funzionale e adatto alle nostre esigenze. Queste infatti non occupano nessun ingombro ma nello stesso tempo garantiscono profondità alla struttura, così da avere un’organizzazione interna efficiente grazie anche ai comodi ripiani per i vestiti e alla sbarra per appendere gli abiti.

Pro. Ampio e facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti è stato difficile agganciare le ante scorrevoli.

Cabina armadio

In una camerata per bambine o per bambini l’armadio può dare un tocco in più, poi se abbiamo abbastanza spazio, possiamo pensare a una cabina armadio in grado di mettere a disposizione tutto lo spazio di cui abbiamo bisogno. Il modello ad angolo è composto da una grande porta che si apre su un armadio a vista dotato di vano e asta per appendere i vestiti e cinque ripiani perfetti per maglie e t-shirt e avere tutto lo spazio che desideriamo per muoverci comodamente al suo interno. La parte esterna invece è composta da due ante a battente più piccole e una serie di ripiani angolari, che oltre a regalare un design accattivante alla struttura, si possono trasformare in una comoda libreria.

Pro. La cabina armadio è bella e funzionale.

Contro. Per alcuni clienti montare la struttura non è stato semplicissimo.

Mensole

La cameretta bambini deve essere comoda e funzionale e la libreria è immancabile. La soluzione che riesce a coniugare lo spazio e il design è la mensola a muro che con il suo stile contemporaneo dona un tocco in più all’ambiente. Caratterizzata da 3 scomparti aperti, comunicanti tra di loro, è disponibile in differenti colori, dal classico bianco o color legno a tinte più particolari come il nero, ideale per la cameretta dei ragazzi. Pensata per conservare libri e oggetti, le mensole sono ideali anche per riporre giocattoli e foto.

Pro. La mensola è bella e di design.

Contro. Per alcuni utenti il fissaggio al muro non è semplice.

Scaffale giocattoli

Una cameretta bimbi che si rispetti non può fare a meno del suo angolo giocattoli e per tenerli tutti in ordine lo scaffale è irrinunciabile. Il modello caratterizzato da deliziosi disegni a tema universo sarà perfetto per far felici i piccoli “astronauti”. Grande e spazioso lo scaffale è formato da quattro ripiani su cui posizionare contenitori di differenti grandezze in cui inserire giochi, peluche, libri e tutto quello di cui il piccolo ha bisogno per divertirsi ed imparare.

Pro. Lo scaffale è facile da montare.

Contro. Per alcuni utenti il mobile non è molto robusto.

