Giardini zen in miniatura, per creare un angolo relax direttamente a casa

Centri benessere o piccole vacanze non sono per tutti, quindi se non vuoi rinunciare al meritato riposo, una soluzione potrebbe essere quella di creare un angolino in casa per ricaricarti con vibrazioni positive e con il giardino zen!

Secondo la filosofia giapponese, questi giardini permettono di ricreare la stabilità interiore e di ottenere il relax che stavi cercando grazie a una serie di movimento con la sabbia e il rastrellino, (che rappresentano gli elementi della natura), in grado di riportare l’ordine e la calma.

I piccoli santuari che uniscono l’io più profondo con la natura devono accompagnarti durante la giornata a casa e in ufficio, ecco i migliori per raggiungere la pace interiore.

Giardino Zen essenziale

Se il tuo intento è quello di rilassarti e cercare la tranquillità interiore, questo giardino essenziale è perfetto per raggiungere il tuo intento. Il modello semplice e dalle linee essenziali è realizzato interamente a mano. La classica forma rettangolare si ispira alla cultura giapponese che predilige forme minimal, mentre, il giardino è completato dalla sabbiolina bianca e dal rastrellino in legno chiaro. Realizzato in bambù di ottima qualità, ti consente di scegliere se lasciarlo in questa forma basic o arricchirlo con elementi a tema.

Pro. Il giardino è realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Giardino Zen in stile New Age

Se ami la cultura nipponica e vuoi un elemento che ti avvicini ancora di più alla tradizione orientale, questo giardino non può mancare in casa o sulla scrivania in ufficio. Il modello con base rettangolare, è piccolo e non ingombrante. Sui toni del nero, riesce ad integrarsi in ogni tipo di arredamento, mentre la sabbia chiara e il rastrello in bambù completano il giardino zen. Il modello arricchito da pietre, candele e portacandele renderanno l'atmosfera raccolta e rilassata per scaricare lo stress della giornata e favorire la concentrazione.

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

Giardino Zen con statuetta di Buddha

Vuoi un giardino zen che richiami tutti i simboli giapponesi? Questo elemento d'arredo riuscirà a rispecchiare in pieno le tue esigenze. La base realizzata in legno scuro è resistente e pensata per ospitare al suo interno la sabbia e il gong giapponese color oro, posizionato sulla cornice, con il bastone per suonarlo e dare inizio al tuo momento di relax. A completare il giardino c'è il Buddha e due lumini porta candele perfetti per creare la giusta atmosfera e lasciare andare via i pensieri negativi. Non ti resta che creare cerchi e onde con il rastrello incluso, facendo attenzione a non urtare i ciottoli e le piante, che ne fanno un elemento di design.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. La sabbia è un po' grossolana per alcuni utenti.

Giardino zen tondo

A differenza dei classici giardini, questo è a forma circolare, per un risultato di design piacevole, ma che assicura il massimo benessere in ogni occasione. Realizzato in materiale resistente scuro, il giardino è completato da decorazioni originali come sassi, piccoli templi che oltre a rilassare costituiscono un elemento d'arredo accattivante. Per ottenere il massimo risultato il giardino include un piccolo libricino in cui sono spiegati l'uso e il simbolismo degli oggetti, in questo modo riuscirai a meditare e a concederti una pausa relax.

Pro. Il giardino è curato nei minimi dettagli.

Contro. Per alcuni utenti ha poca sabbia.

Giardino zen con sabbia colorata

Anche se il modello è quello classico, questo giardino si contraddistingue non per le linee, ma per il colore della sabbia. Diversamente dalla tradizione non è chiara, ma caratterizzata puoi scegliere quella nella tinta che più ti piace. Nera, arancione, verde o rossa, non devi fare altro che scegliere il colore che preferisci o che sta meglio con il tuo arredamento e iniziare a rilassarti. La base grande 20x20 riesce a ospitare al suo interno oltre alla sabbia anche le pietre e le candele perfette per creare un ambiente riservato e accogliente e scaricare lo stress dopo una lunga giornata di lavoro.

Pro. Il giardino zen è bello e ben fatto.

Contro. Non è molto grande.

Giardino zen con fontana

Per meditare e avere uno stimolo in più per dedicarti a questa pratica, il giardino racchiude tutto quello di cui hai bisogno. Nonostante le dimensioni medie, 30 x 20 cm, riesce a contenere al suo interno gli accessori fondamentali: la terra con la sabbia, il fuoco con le candele e l'acqua con la fontana, sono rappresentati in pieno attraverso questo giardino. La forma rettangolare, è caratterizzata da quattro incavi ognuno con la sua funzione, Il più grande accoglie la sabbia, i due laterali le candele e quello centrale la fontana con diversi elementi al suo interno. Questa si attiva attraverso una pompa da 2,5 watt posizionata all'interno della ciotola in ceramica da 1/2 litro che può essere personalizzata nel momento dell'acquisto. Per rendere unico il giardino zen, nella confezione oltre al rastrello sono incluse le pietre in silice e una mini lanterna giapponese.

Pro. Curato nei minimi dettagli il motorino della fontana è silenzioso.

Contro. I clienti non hanno riscontrato aspetti negativi.

Giardino Zen Yin Yang

Il concetto di Yin Yang originario della cultura cinese, si può ritrovare all'interno di questo giardino dall'aspetto accattivante e che assicura un effetto scenografico e di design all'ambiente. Il supporto realizzato in legno di colore nero, è completato da sabbia bianca, ciottoli neri, un rastrello e un portacandele. A rendere davvero unico il modello è la piccola statua di Buddha in ceramica bianca da fissare alla base con una calamita.

Pro. Il giardino è ben fatto.

Contro. Il sasso grande è nero e non bianco.

Giardino zen completo

Questo giardino zen da tavolo è perfetto per aiutare la meditazione e infondere serenità e nello stesso tempo diventa un elemento d'arredo che rende unica la sala da pranzo o l'ufficio. Il modello curato nel particolare è realizzato con materiali di qualità che vanno a creare un paesaggio che in un attimo ti riporta direttamente in Giappone grazie al ponticello, all'albero di ciliegio e al porta incenso, ognuno con il suo significato.

Pro. Il giardino è curato nel particolare.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo.

