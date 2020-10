Lo stendibiancheria comodo e indispensabile nella stagione più fredda

Con l'arrivo dell'inverno e delle piogge avere gli abiti asciutti diventa sempre più difficile. Per non correre il rischio di rimanere senza vestiti puliti, o essere costretti ad indossarli bagnati, non possiamo fare a meno dello stendibiancheria.

Il nostro alleato nella stagione invernale, ma anche estiva, è perfetto sia che abbiamo un ampio balcone o un terrazzo, sia che abbiamo poco spazio a disposizione, per l'asciugatrice elettrica o portatile.

L'accessorio è indispensabile per avere il guardaroba sempre asciutto e impeccabile. Da terra, da parete o da esterno i modelli in commercio sono tanti. Vi presentiamo una selezione dei migliori stendibiancheria adatti ad ogni esigenza.

Stendibiancheria in legno

Lo stendibiancheria pieghevole in legno ha anche la variante in alluminio verniciata in bianco, adatta ad ogni ambiente sia esterno che interno. Il modello dotato di bracci laterali e frontali indipendenti, si adatta in base alla quantità di bucato da stendere. Le robuste ruote frenanti antigraffio si spostano facilmente. Quando non serve? Con pochi semplici gesti si chiude occupando poco spazio. Lo stendibiancheria è completato da sei colorate mollette da riporre nella pratica vaschetta posta su un lato.

. Bello e di design, è perfetto se si ha una famiglia numerosa.

Contro. Non si adatta a pavimenti ruvidi perché le ruote si bloccano.

Scopri di più su Amazon

Stendibiancheria da pavimento

Lo stendibiancheria da pavimento in acciaio è ottimo per gli interni. Pratico e compatto è dotato di un semplice meccanismo di apertura comodo e veloce. Con pochi gesti è possibile chiudere lo stendino e riporlo in poco spazio senza ingombrare. La struttura particolarmente resistente e solida è dotata di uno spazio di ben 18 metri. Dotato di fili grossi è possibile stendere i capi senza pieghe, così da stirare il bucato in maniera facile e veloce.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. La struttura è un po’ leggera.

Scopri di più su Amazon

Stendibiancheria a torre

Lo stendibiancheria a torre a tre livelli assicura un ampio spazio. Dotato di sei griglie indipendenti rinforzate e due portagrucce consente di stendere tutti i vestiti comodamente. Quando abbiamo poco bucato? Lo possiamo usare anche da chiuso, a metà, dimezzando il volume e ottimizzando lo spazio sempre su tre livelli di stenditura. Dotato di ruote piroettanti è stabile e facile da spostare.

Pro. Molto pratico quando si ha poco spazio perché si sviluppa in altezza.

Contro. Le aste in alluminio sono leggermente piccole.

Scopri di più su Amazon

Stendibiancheria pieghevole

Questo stendibiancheria pieghevole offre lo spazio ideale per un intero bucato. Abbiamo bisogno di più spazio? Lo stendibiancheria da balcone o da interni è adatto a tutto. Abbiamo un posto addirittura per le scarpe, in un apposito spazio. Lo stendino da pavimento è facilmente pieghevole ed è poco ingombrante, può essere riposto in ogni angolo. Lo stendibiancheria estensibile è realizzato in acciaio inossidabile, che assicura stabilità e durata nel tempo.

Scopri di più su Amazon

Stendibiancheria da parete

Lo stendibiancheria da montare sia a parete che a soffitto è pensato per stendere il bucato senza occupare spazio nella stanza. Grazie all’apposito sistema saliscendi è pratico e funzionale, per stendere i capi si abbassano le astine e poi le si fissano in alto. Grazie al sistema telescopico dei tubetti possiamo sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. I fili dal diametro spesso non lasciano pieghe sui capi, rendendo così più facile la stiratura.

Pro. Perfetto per chi ha poco spazio.

Contro. Per montarlo a parete ci vogliono i giusti attrezzi.

Scopri di più su Amazon

Stendibiancheria per tutta la famiglia

Lo stendibiancheria pieghevole è pensato per famiglie numerose è per quelle che hanno bambini piccoli. Il modello è ideale per chi ha grandi quantità di bucato. Potete sistemare tutta la vostra biancheria su ben 35 metri di filo utile, inoltre, ha una comoda barra superiore su cui appendere camicie e cappotti, che scompare facilmente quando non serve. Chiuso occupa solo 14 cm di profondità perfetto da inserire negli spazi piccoli. La struttura in alluminio stabile, può essere spostata facilmente grazie alle ruote antigraffio.

Pro. Molto leggero, è comodo da aprire e chiudere.

Contro. I bracci laterali tendono ad accavallarsi.

Scopri di più su Amazon

Stendibiancheria con sette griglie

Lo stendibiancheria ampio e funzionale si sviluppa in orizzontale e una volta aperto avete a disposizione sette griglie poste su due livelli per appendere il bucato. Realizzato in plastica e acciaio, puo' essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Adatto con ogni tipo di tessuto, potete posizionare i capi preferiti senza correre il rischio di farli cadere grazie alle aste antiscivolo. Le ruote permettono di spostarlo facilmente da un ambiante all'altro in modo semplice perchè una volta pieno la griglia centrale può supportare fino a 15 kg e quelle laterali fino a 2,7 kg. Una volta chiuso occupa poco spazio quindi è semplice riporlo anche se si ha poco spazio.

Pro. É grande e può essere spostato facilmente.

Contro. Per chiuderlo alcune parti fissate con le viti devono essere smontate.

Scopri di più su Amazon

Stendibiancheria verticale

Realizzato in legno di faggio, lo stendibiancheria è modulabile e può essre chiuso su sè stesso occupando circa 14 cm di spessore, rimanendo in piedi da solo. Perfetto per una famiglia, il modello mette a disposizione 27 m da sistemare sui vari livelli perchè i bracci laterali e quelli frontali sono indipendenti l'uno dall'altro . Dotato di ruote antigraffio, può essere spostato anche su pavimenti delicati senza correre il rischio di rovinarli.

Pro. I bracci sono indipendenti l'uno dall'altro.

Contro. La struttura in legno non è adatta all'esterno.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere lo stendibiancheria

Non tutti hanno la possibilità di avere l'asciugatrice, quindi per avere il bucato asciutto anche in inverno, lo stendibiancheria è un alleato insostituibile. Per essere funzionale è importante scegliere il modello adatto alle proprie esigenze. Prima di acquistarlo ecco alcuni consigli da prendere in considerazione.

Materiali

Lo stendibiancheria entra in contatto con il nostro guardaroba, quindi deve essere costruito con materiali antiruggine e in questo caso l'acciaio e l'alluminio sono i più indicati. In alcuni casi ci sono quelli con rivestimento in resina che è il materiale antiruggine per eccellenza, quindi il nostro bucato è al sicuro. Altro materiale usato è il legno perchè resistente al peso, ma per poter utilizzare lo stendibiancheria all'esterno bisogna scegliere quello sigillato per evitare il sorgere di muffa.

Telaio

Il telaio deve sorreggere il peso quindi deve essere resistente al bucato e al vento o agli urti involontari. Inoltre, il metraggio deve essere sufficiente per stendere senza problemi tutto il contenuto della lavatrice.

Caratteristiche dello stendibiancheria

Per essere funzionale deve avere determinate caratteristiche come:

pieghevole : in casa si ha sempre meno spazio e quindi lo stendibiancheria deve potersi chiudere per non ingombrare quando non si usa;

: in casa si ha sempre meno spazio e quindi lo stendibiancheria deve potersi chiudere per non ingombrare quando non si usa; regolabile : gli indumenti hanno forme e dimensioni differenti quindi lo stendino deve avere altezze regolabili per evitare di far toccare il pavimento al pantalone o al vestito preferito;

: gli indumenti hanno forme e dimensioni differenti quindi lo stendino deve avere altezze regolabili per evitare di far toccare il pavimento al pantalone o al vestito preferito; numero di piani : se si ha una famiglia numerosa meglio scegliere il modello con più piani regolabili e indipendenti l'uno dall'altro in modo da aprirli e usarli in base alle necessità;

: se si ha una famiglia numerosa meglio scegliere il modello con più piani regolabili e indipendenti l'uno dall'altro in modo da aprirli e usarli in base alle necessità; utilizzare all'esterno: se si ha a disposizione un balcone meglio scegliere lo stendino che possa essere utilizzato anche all'esterno. In questo caso si deve scegliere un materiale antiruggine e un modello resistente alle intemperie.

Modelli

In commercio ci sono differenti modelli di stendibiancheria pensati per rispondere ad ogni esigenza:

orizzontali : sono gli stendini classici con due bracci laterali;

: sono gli stendini classici con due bracci laterali; a torre : si sviluppano in altezza e sono adatti a chi ha balconi piccoli;

: si sviluppano in altezza e sono adatti a chi ha balconi piccoli; da muro e soffitt o: si fissano alla parete e hanno un braccio che si può spostare in base alle esigenze;

o: si fissano alla parete e hanno un braccio che si può spostare in base alle esigenze; elettrici: permettono di asciugare il bucato in poche ore e sono indicati se in casa non ci sono balconi.

Leggi anche

Asciugatrice: per avere maglie e pantaloni pronti all’uso in ogni stagione

I ferri da stiro con caldaia per avere capi ordinati e senza pieghe

Asciugabiancheria portatile: per chi ha poco spazio in casa

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!