Tavoli allungabili, per organizzare pranzi e cene anche se si ha poco spazio

Negli ultimi anni si ha la tendenza ad avere case piccole, spesso monolocali e bilocali hanno preso il posto di villette o case a più piani. Se da una parte la manutenzione è facile e poco impegnativa e i costi sono ridotti, dall’altra parte arredare nel modo giusto è sempre più difficile.

Sia all’esterno, con un balcone piccolo, che all’interno, con una cucina con una metratura ridotta, si è limitati nell'organizzare cene in compagnia dei cari. Se non riuscite a rinunciare a piacevoli serate tra amici e parenti, una soluzione potrebbe essere il tavolo allungabile.

Quando si sceglie un modello di questo tipo bisogna puntare tutto sulla comodità di chi si siede, perché non devono trovarsi a contatto con le gambe, quindi meglio scegliere quelli che le hanno agli angoli.

Sul mercato esiste una gran varietà di modelli con diverse aperture, da quelli a ribalta a quelli con asse centrale. Per avere il tavolo perfetto che riesca ad unire design e praticità, ecco quelli perfetti per ogni ambiente.

Per chi ama avere sempre ospiti a cena: tavolo extralungo

Se amate organizzare cene e aperitivi e avete bisogno di avere molti posti a sedere, questo modello fa al caso vostro. Perfetto per chi ha un arredamento moderno, ha un design semplice ed essenziale che si adatta perfettamente con lo stile contemporaneo. Le linee pulite, si sposano alla perfezione con una tinta chiara e minimal come il bianco. La caratteristica principale del modello è quella di essere grande e ampio. Anche se da chiuso sembra piccolo e poco spazioso, una volta aperto arriva fino a 3 metri. Il tavolo è perfetto per ogni cena o pranzo, sia che abbiate tanti o pochi ospiti. Il modello infatti è caratterizzato da cinque diverse misure da regolare in base al numero degli invitati. Tutti i vostri commensali, potranno mangiare tranquillamente con ampio spazio sulla console e senza incastrarsi tra le gambe del tavolo, grazie al perno centrale.

Pro. Il tavolo da chiuso ha un aspetto compatto, perfetto se si abita in un appartamento piccolo e non si vuole un grande ingombro.

Contro. Il costo del modello è importante.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile moderno: tavolo in metallo

I monolocali e i bilocali sono costruzioni recenti per questo spesso hanno un arredamento moderno ed essenziale, per far si che tutto sia funzionale e poco ingombrante. Tra questi non poteva mancare il tavolo allungabile, che oltre ad essere pratico deve essere anche di design. In questo caso il complemento d’arredo ideale è il modello con piano in vetro allungabile e struttura in metallo. Lo stile pulito del vetro temperato bianco, si abbina alla perfezione alla struttura in acciaio, per un effetto raffinato e alla moda. Bastano pochi e semplici gesti e in un attimo il tavolo si allungherà di 70 cm, rispetto all’ingombro base. Basta sollevare le “alette” laterali e in un attimo sarà pronto ad ospitare i vostri cari.

Pro. Elegante e ricercato, il tavolo è resistente grazie alla struttura in metallo.

Contro. Il piano in vetro deve essere maneggiato con attenzione.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per avere un ambiente caldo e ricercato: tavolo in legno

Il tavolo dalle linee moderne ha un design elegante e minimal allo stesso tempo. Realizzato in nobilitato, si adatta agli ambienti moderni, ma che vogliono essere caldi e accoglienti. Perfetto per colazioni intime o cene tra amici, il tavolo allungabile in un attimo si trasforma in un magnifico tavolo da pranzo rettangolare grande da 120 cm a 160 fino a 200 cm. Perfetto per accogliere da 6 fino a 8 persone, ha una struttura solida ed è curato nei minimi dettagli grazie ad una finitura ruvida e resistente, ideale se in casa ci sono dei bambini. Grazie alle gambe posizionate agli angoli, anche quando il tavolo è allungato, tutti hanno abbastanza spazio e possono godersi in pieno la serata.

Pro. Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro. Si deve montare.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per ogni ambiente: tavolo in rovere

Anche se si ha una casa di piccole dimensioni curare gli arredi nei minimi dettagli è fondamentale. Il tavolo in legno è il modello ideale per ogni stile, adatto sia alla cucina che alla sala da pranzo. Disponibile in diverse tonalità, come antracite per chi ha uno stile contemporaneo, bianco per chi ha un arredamento moderno ed essenziale o in rovere per chi ha uno design più classico, il modello versatile è pronto ad ospitare amici e parenti. Grazie all'inserimento di una prolunga, può accogliere fino a 8 commensali arrivando ad una lunghezza massima di 190 cm.

Pro. Robusto e comodo, è perfetto per accogliere gli ospiti.

Contro. Bisogna montarlo da soli.

Scopri di più su Amazon

Perfetto anche per l’esterno: tavolo in vetro temperato

Avere una casa piccola, non vuol dire rinunciare ai pranzi all’aperto. Con il tavolo giusto è possibile rendere piacevole e funzionale anche un balcone di piccole dimensioni. Il modello realizzato in vetro temperato e ferro è perfetto sia per l’interno che per l’esterno. Se da chiuso arriva fino a 110 cm, una volta aperto arriva fino a 170 cm, pronto ad ospitare tutti i vostri cari. Basta tirare fuori i pannelli laterali e in un attimo potrete gustarvi una deliziosa cenetta.

Pro. Elegante ed essenziale è robusto senza essere pesante.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama il design: tavolo ovale

Per rendere un appartamento piccolo, bello e confortevole, bisogna fare particolare attenzione al design e alla scelta di arredi pratici ma di stile. Il modello ovale è il giusto compromesso tra le due esigenze, perfetto per arredare il soggiorno, la cucina, la sala da pranzo, l'esterno o l’ufficio. Realizzato con una struttura solida, la superficie in legno è resistente e senza il rischio che il tavolo si rovini, potrete appoggiarvi qualsiasi oggetto. Grazie al butterfly system, il tavolo da pranzo è regolabile in due dimensioni, il piano del mobile può essere chiuso o aperto secondo necessità.

Pro. Il tavolo è bello e resistente.

Contro. Il montaggio non è semplice.

Scopri di più su Amazon

Adatto ad ogni esigenza: tavolo console

Con le case sempre più piccole, avere elementi d'arredo in grado di essere funzionali e di design è fondamentale. Se siete alla ricerca di un tavolo che unisca entrambe queste caratteristiche, questo modello è quello che fa per voi. La struttura a console si apre rapidamente e può essere allungata fino a diventare un tavolo da 10 posti. Basta aggiungere i quattro pannelli in dotazione e può arrivare fino ad un massimo di 235 cm. Disponibile in 4 differenti colori: rovere, cemento, antracite e bianco, non dovete fare altro che scegliere quello che si intona al vostro appartamento.

Pro. Il tavolo è bello e robusto.

Contro. Il modello è pesante e difficile da montare.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per ogni stile: tavolo in differenti finiture

Gli amanti del design sanno perfettamente l'importanza degli arredi, ogni dettaglio deve essere curato nel particolare e anche il tavolo non può essere da meno. Questo modello allungabile, oltre ad avere un elemento in grado di adattarsi ad ogni esigenza, sarà in grado di rispecchiare al meglio lo stile dell'appartamento. Disponibile in differenti colori: nero, bianco, bianco lucido, cemento, rovere e noce, il modello realizzato in frassino si adatta sia ad una casa in stile moderno, sia ad un appartamento classico. Perfetto fino a 8 persone, la lunghezza massima è di 200 cm, infine le gambe posizionate agli angoli non saranno d'ingomgro ai commensali.

Pro. Il tavolo è robusto e facile da montare.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere un tavolo allungabile

I tavoli allungabili sono la scelta ideale per chi ama ricevere ospiti a pranzo, ma non vuole un elemento d'arredo ingombrante, inoltre sono un'ottima soluzione per chi ha poco spazio e non vuole rinunciare a cene in compagnia dei propri cari. Per effettuare l'acquisto giusto, ci sono degli aspetti da prendere in considerazione.

Tipologia

Esistono varie tipologie di tavoli allungabili:

A ribalta : il piano superiore si ribalta, quello inferiore scorre su un meccanismo e si ha il doppio della lunghezza

: il piano superiore si ribalta, quello inferiore scorre su un meccanismo e si ha il doppio della lunghezza A libro : un lato del tavolo scorre come se fosse un libro e si ottiene un elemento d'arredo con il doppio delle dimensioni

: un lato del tavolo scorre come se fosse un libro e si ottiene un elemento d'arredo con il doppio delle dimensioni Con inserto centrale : il piano si apre al centro e qui vengono inserite delle prolunghe

: il piano si apre al centro e qui vengono inserite delle prolunghe Con prolunghe laterali: queste si inseriscono agganciandole su uno o entrambi i lati del tavolo

Materiali

La scelta del materiale ha un impatto sull'atmosfera di tutta la stanza, ci sono differenti materiali a disposizione:

Legno : adatto ad uno stile classico e rustico, ha il vantaggio di creare un'atmosfera calda e accogliente

: adatto ad uno stile classico e rustico, ha il vantaggio di creare un'atmosfera calda e accogliente Vetro : perfetto per uno stile moderno regala alla stanza un aspetto più vivace, soprattutto perché crea un punto luce

: perfetto per uno stile moderno regala alla stanza un aspetto più vivace, soprattutto perché crea un punto luce PVC : ha un costo ridotto, è pratico, leggero e può essere utilizzato quotidianamente senza correre il rischio che si rovini

: ha un costo ridotto, è pratico, leggero e può essere utilizzato quotidianamente senza correre il rischio che si rovini Metallo: resistente e duraturo, abbinato ad un ripiano di vetro dona alla stanza un effetto raffinato

Dimensioni

Quando si deve acquistare un tavolo allungabile, bisogna prendere in considerazione anche le dimensioni che avrà una volta aperto e la forma del tavolo. Inoltre, bisogna considerare che ogni commensale ha bisogno di uno spazio d'uso di 60 cm.

Leggi anche

Tavoli da giardino: i modelli per creare un ambiente di design e rilassante

I tavolini da salotto per arredare e dare un tocco d’eleganza alla casa

I tavoli da esterno per romantiche colazioni sul balcone