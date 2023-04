I migliori tipi di cioccolato gourmet

II cioccolato è il comfort food per eccellenza. Il cibo che appena lo assaporiamo ci fa sentire subito in armonia con noi stessi e con il mondo circostante. Ci sono in commercio tantissime varietà di cioccolato, ma se volete coccolarvi (o coccolare qualcuno) con un’attenzione in più, ecco i 5 migliori tipi di cioccolato gourmet!

1. Il miglior cioccolato gourmet: praline Vialetto

Il cioccolato gourmet a cui abbiamo scelto di assegnare il primo posto è una vera e propria delizia: le praline di Vialetto. Con un sesto senso unico per il cioccolato dal 1893, Vialetto unisce passione per il cioccolato, tradizione e creatività, sempre con quel pizzico di estro, per un'esperienza sorprendente e ricca di gusto.

Le praline di Vialetto si distinguono per ricette uniche con abbinamenti inediti e sorprendenti, come queste praline al cioccolato fondente con cuore al caffè e fave di cacao. Basta una pralina di cioccolato per sprigionare l'intensità del fondente al 72% di cacao, a cui si unisce l'aroma vellutato del caffè contenuto nel morbido cuore di crema. Un'esperienza irresistibile in un solo morso, arricchita dalla croccantezza delle fave di cioccolato, da gustare magari anche in compagnia di amici davanti ad un film!!

2. Cioccolato senza zucchero con nocciole

Sono molti gli amanti della cioccolata, ma non tutti possono permettere o vogliono assumere zuccheri raffinati. Questa barretta di cioccolato al latte fa allora al caso vostro! Golosa e croccante grazie alle scaglie di nocciole, in una confezione da 3 per viziarsi o come regalo per una persona cara.

Senza zuccheri aggiunti e glutine, a basso contenuto di carboidrati e senza olio di palma, questo cioccolato è adatto a diabetici, celiaci, diete a basso contenuto di carboidrati, diete cheto e a chiunque voglia divertirsi e sentirsi bene allo stesso tempo!

3. Scatola di cioccolatini Godiva

Siete più da “un cioccolatino tira l’altro”? Ecco allora la preziosissima confezione di cioccolatini Gold Collection di Godiva per deliziarvi. Include un assortimento di cioccolatini al latte gourmet, cioccolatini fondenti e cioccolatini bianchi realizzati con ingredienti di altissima qualità. Presentata in un'elegante confezione regalo con un festivo nastro rosso, il packaging di questi cioccolatini è veramente di lusso, perfetti quindi anche da regalare!

4. Cioccolato bianco salato con pistacchi e mandorle

Realizzata con cioccolato bianco salato con pistacchi e mandorle, la tavoletta Adelina è una coccola diversa dal solito, la cioccolata perfetta anche da tenere in frigo durante l’estate. Ogni morso è una nuova e croccante avventura: il salato della frutta secca armonizza la dolcezza del cioccolato bianco con un twist inaspettato. Il tutto in un morso croccante arricchito dalle gemme di pistacchi e mandorle

5. Tavoletta di cioccolato Nero Infinito di Michel Cluizel

Siete invece amanti del cioccolato fondente estremo? Ecco la barretta gourmet che fa al caso vostro! Realizzata con il 99% di cioccolato nero fondente, note di caffè grigliato e palissandro, l'unicità di questa tavoletta sta nel gusto del cioccolato e del cacao intenso, sottilmente esaltato dalle poche spezie utilizzate nella sua composizione e che ne esaltano le note aromatiche. Un cioccolato di qualità e di tradizione, Michel cluizel è infatti produttore di cioccolata dal 1948.

