Amazon Echo Hub: il pannello di controllo per la tua casa intelligente

Il nuovo Echo Hub, un pannello di controllo per la casa intelligente con integrazione Alexa, montabile a parete e progettato per offrire un modo ancora più semplice di gestire i diversi dispositivi compatibili, è da oggi disponibile in Italia.

Secondo i risultati della ricerca del Politecnico di Milano, il mercato delle soluzioni Internet of Things (IoT) per la Smart Home in Italia ha complessivamente registrato un incremento nel 2023 del +5%, superando gli 800 milioni di euro. La ricerca rivela anche che il desiderio dei consumatori è avere una casa in cui poter interagire comodamente con i dispositivi connessi e programmarne il funzionamento.

Con Echo Hub, Amazon non si limita a semplificare la gestione della Smart Home, bensì offre ai clienti un’esperienza visiva e tattile avanzata, attraverso una tecnologia intuitiva e accessibile. Gli utenti, infatti, si aspettano che la tecnologia nella loro casa sia semplice come accendere un interruttore della luce, automatica come l’avvio del riscaldamento quando la temperatura scende e naturale come parlare con un amico.

Alexa è oggi parte integrante delle famiglie in decine di milioni di case in tutto il mondo e, con il crescente numero di dispositivi intelligenti collegati, è evidente la necessità di un modo più semplice per visualizzarli e gestirli tutti. Dal lancio ad oggi, infatti, gli utenti in tutto il mondo hanno collegato quasi 1 miliardo di dispositivi ad Alexa, di cui 400 milioni per la casa intelligente, utilizzando l’assistente vocale di Amazon centinaia di milioni di volte ogni settimana per controllare la Smart Home, interazioni in crescita del 25% anno su anno.

Con Echo Hub Alexa diventa il cuore digitale della casa

Echo Hub è dotato di un sottile schermo touch da 8 pollici con un pannello di controllo personalizzabile che consente di raggruppare e gestire tutti i dispositivi della casa intelligente, controllare i sistemi di sicurezza Ring, avviare routine, organizzare widget e visualizzare contemporaneamente lo streaming di più videocamere compatibili. Con i contenuti adattivi, Echo Hub utilizza la tecnologia a infrarossi per rilevare quando l’utente si trova nelle vicinanze, passando in modo naturale da una schermata iniziale personalizzata, con le foto preferite o un bellissimo orologio, alla schermata di controllo della Smart Home.

Facile da installare e con un hub per la casa intelligente integrato

Echo Hub può essere facilmente montato a parete o appoggiato su un ripiano grazie ad un accessorio di supporto venduto separatamente. Include un hub integrato con supporto per Zigbee, Bluetooth, Matter e Thread ed è compatibile con oltre 10.000 tra videocamere, luci, serrature, prese, termostati, altoparlanti intelligenti e altri dispositivi domestici. Echo Hub, inoltre, supporta la connettività Internet wireless o via cavo, con un adattatore PoE (Power Over Ethernet) compatibile.

Prezzi e disponibilità

Echo Hub è disponibile su Amazon a 199,99 euro. La base di supporto, acquistabile separatamente, è disponibile a 34,99 euro.

