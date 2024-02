Bluetti SwapSolar: frigo portatile e power station con batterie intercambiabili

Dopo la presentazione al CES 2024, arrivano ora sulla piattaforma di raccolta fondi Indiegogo la power station Bluetti AC180T ed il frigo - freezer portatile Bluetti MultiCooler.

Si tratta dei primi prodotti appartenenti alla gamma SwapSolar in grado di utilizzare batterie removibili ed intercambiabili Bluetti B70 da 716,8 Wh. Scendendo nel dettaglio, all’interno del Bluetti AC180T è possibile inserire due batterie, mentre il Bluetti MultiCooler ospita un singolo slot. Entrambi i dispositivi vantano diverse modalità di ricarica, inclusa l’alimentazione tramite pannelli solari.

Una coppia di dispositivi, con batterie intercambiabili, pensati per lunghi viaggi, ad esempio un campeggio di 3-6 giorni, secondo le dichiarazioni dell’azienda.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio i due prodotti.

Bluetti MultiCooler

Bluetti MultiCooler è un versatile dispositivo con funzioni di frigo, freezer e fabbricatore di ghiaccio. Ha una capacità di 40 litri, sufficiente per contenere circa 60 lattine e può raggiungere temperature comprese tra -20℃ e +20℃. Inoltre il suo potente compressore garantisce un raffreddamento rapido da 30℃ a 0℃ in soli 15 minuti, con una rumorosità contenuta.

Ricordiamo anche il peso di 25 Kg e la maniglia e le ruote integrate per un facile trasporto. Non manca un display LCD e la connettività wireless Bluetooth per la gestione del MultiCooler tramite l’app di Bluetti per dispositivi mobili.

Bluetti MultiCooler può essere alimentato tramite rete elettrica, in auto, utilizzando una delle due batterie presenti all'interno dell’AC180T o tramite pannelli solari portatili.

Bluetti AC180T

Proseguiamo con la power station Bluetti AC180T in grado di ospitare due batterie B70. Accumulatori LFP removibili con una capacità di 716,8 Wh.

Power station, ricaricabile anche tramite pannelli solari (500W Max), in grado di alimentare dispositivi elettrici ed elettronici con una potenza fino a 1.800 W.

Bluetti AC180T è, ovviamente, dotata di varie prese e porte in AC e DC e può essere controllata a distanza tramite l’applicazione di Bluetti.

Prezzi

Bluetti AC180T e Bluetti MultiCooler sono disponibili sulla piattaforma di raccolta Indiegogo rispettivamente a 784 euro (senza batterie) e 831 euro (una batteria inclusa). L'accumulatore B70 è proposto in offerta lancio a 276 euro.