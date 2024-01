Recensione Bluetti AC70: un’ottima power station portatile

Continua il nostro viaggio alla scoperta della gamma di power station di Bluetti e dopo la recensione del modello AC60, modulare e resistente all’acqua e alla polvere, proviamo oggi la più potente AC70.

Power station con batteria, inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko), capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere, dallo smartphone ad un frigorifero.

Power station utilizzabile in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto, ricaricabile anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Bluetti AC70.

Design, connessioni e caratteristiche tecniche

Bluetti AC70 utilizza una scocca in plastica nera dalle linee moderne e curate. Iniziamo dal lato superiore dove troviamo una robusta maniglia fissa che facilita il trasporto della power station.

Proseguiamo la nostra analisi con il pannello anteriore dove troviamo un ampio display LCD a colori che mostra il livello della batteria, i tempi di carica/scarica, l'assorbimento dei vari dispositivi collegati, varie icone di stato ed eventuali guasti.

Frontale che ospita anche tre pulsanti per l'alimentazione principale e per l’attivazione delle uscite in AC e DC. Iniziamo partendo dalle 2 USB-A (5V/2,4A - 12 W) e dalle 2 USB-C (max 100W). Troviamo, inoltre, due prese Schuko (220V AC, max 1.000 W in totale e picco di 2.000 W) ed una presa accendisigari per auto (DC 12V/10A) protetta da uno sportellino in gomma.

Sul lato anteriore troviamo anche l’ingresso per la ricarica dell’AC70 in DC tramite una porta XT60, protetta da uno sportellino in gomma. Ingresso DC/XT60 utilizzabile per il collegamento di pannelli solari (500 W max, 12 - 58V / 10A e ricarica in 2 ore) tramite il cavo-adattatore MC4 presente in confezione. La Bluetti AC70 può anche essere ricaricata utilizzando l’accendisigari dell'auto (12-24 V, in 4 -5 ore) con il cavo in dotazione da collegare all'ingresso DC/XT60.

Sul lato destro troviamo, invece, l'ingresso AC per la rete elettrica, con alimentatore integrato (1,3 - 1,6 ore con ricarica in modalità turbo a 850 W e 80% in 45 minuti). Infine ricordiamo la vite per la messa a terra e la modalità di ricarica tramite una batteria auto piombo-acido, con cavi da acquistare separatamente. Non manca la funzione pass-through (carica simultanea di power station e dispositivi collegati) e la modalità UPS (20 ms). Inoltre è dotato di un BMS (sistema di gestione della batteria) intelligente per prevenire eventuali danni all’accumulatore.

Passiamo alla batteria. La Bluetti AC70 ospita al suo interno un accumulatore litio ferro fosfato da 768Wh, in grado di alimentare dispositivi elettrici con un assorbimento continuo complessivo di 1.000 Watt (picco di 2.000W e inverter ad onda sinusoidale pura). Batteria garantita per oltre 3.000 cicli di carica, con una capacità superiore all’80%. Power station dotata anche di una silenziosa ventola integrata, con prese d'aria laterali.

Non dimentichiamo i 5 anni di garanzia, il manuale in inglese in confezione e le dimensioni pari a 314x208x255,8 mm, con un peso di 10,2 Kg.

App

Proseguiamo la nostra recensione con l’app per dispositivi mobili Android e iOS che consente il controllo dell’AC 70 tramite il collegamento Bluetooth. Applicazione in italiano, dal semplice utilizzo, che permette la gestione a distanza delle uscite in AC e DC ed il monitoraggio dei flussi di corrente in entrata ed in uscita.

App attenta anche all'ambiente con all’interno una sezione dedicata alla riduzione di anidride carbonica realizzata attraverso la ricarica solare della power station.

Tramite app è anche possibile eseguire l’aggiornamento del firmware della power station, selezionare le 3 velocità di ricarica in AC (standard, turbo e silenziosa) e attivare la funzione “Power lifting” che consente di aumentare temporaneamente la potenza in uscita a 2.000 W (ideale per phon e altri apparecchi con funzione di riscaldamento). Non dimentichiamo lo spegnimento a distanza dell'unità, la funzione Eco (per la disattivazione delle porte e prese in AC e DC quando non in uso) e la sezione per il monitoraggio della batteria. Citiamo anche la possibilità di consultare il manuale online, la gestione dei tempi di attivazione del display e la modalità “boost di rete” quando si utilizza un generatore o un ingresso in AC instabile.

Le funzioni “power lifting”, Eco e la velocità di ricarica in AC possono essere gestite anche direttamente dal display della power station.

Esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

Da Bluetti arriva un'interessante power station portatile, ricaricabile anche tramite pannelli solari fissi o mobili. Un dispositivo di facile utilizzo, versatile e ben costruito, in grado di caricare e alimentare dispositivi di vario genere con un assorbimento fino a 2.000W, come smartphone, PC, phon, frigo, attrezzi da giardino e molto altro ancora. Ad esempio questa power station può alimentare un frigorifero portatile per 4,7 ore o un bollitore per 1,2 ore.

Ottimo il peso della power station, considerando la capacità della batteria. Un po’ scomoda la maniglia fissa ed integrata sul lato superiore. Buona la valutazione sul display, ben leggibile. Facile l’accesso alle varie porte. Non dimentichiamo la ricarica rapida e la possibilità di espandere la capacità della power station utilizzando le batterie aggiuntive Bluetti B80, B230, B300, B300S. Peccato per l’assenza della ricarica wireless e di una lampada di emergenza.

Infine il prezzo dell’AC70 acquistabile in offerta sul sito dell’azienda a 699 euro e su Amazon a 599 euro (con coupon).

Scopri di più su Amazon